فانس يؤكد استمرار وقف إطلاق النار مع إيران ويشير إلى نقاط عالقة

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يصرح لـCNN بأن المفاوضات مع إيران مستمرة لكن هناك قضايا غير محسومة حول البرنامج النووي.

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس ، في تصريحات حصرية لشبكة CNN أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران لا يزال سارياً، رغم الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين القوات الأمريكية وال إيران ية فجر الخميس.

وأوضح فانس أن الاتفاق الهش يشهد 'بعض الفوضى' و'تصعيدات بسيطة'، مشيراً إلى أن واشنطن تحتفظ بحقها في شن ضربات دفاعية إذا لزم الأمر. وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين بمرحلة دقيقة، وسط ترقب دولي لنتائجها. وفي تفاصيل إضافية، كشف فانس أن هناك نقاطاً رئيسية لم تحسم بعد، وأبرزها حجم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران ومسألة تخصيب اليورانيوم نفسها، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة وأن الطرف الإيراني يبدي حتى الآن حسن نية.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد توقيع مذكرة تفاهم مبدئية، لكنه يأمل في إحراز تقدم يسمح بالتوصل إلى اتفاق نهائي. وتأتي هذه التطورات في ظل تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية، مما يسلط الضوء على هشاشة الوضع واحتمالية انهيار المفاوضات في أي لحظة. ويرى المحللون أن تصريحات فانس تحمل رسائل مزدوجة: فهي من جهة تطمئن الشارع الأمريكي والإيراني بأن المسار الدبلوماسي لم ينغلق، ومن جهة أخرى تبعث برسائل تحذيرية لإيران بعدم التمادي في الخروقات.

كما أن الإشارة إلى 'التصعيدات البسيطة' قد تكون محاولة لتقليل أهمية الاشتباكات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه تعكس حقيقة أن الاتفاق لا يزال هشاً. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء، بينما تستمر الضغوط الدولية على الطرفين للتوصل إلى تسوية تحول دون تحول المنطقة إلى ساحة حرب جديدة





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران وقف إطلاق النار المفاوضات النووية جيه دي فانس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار قالت شبكة CNN الأمريكية: إن العالم عادةً ما ينظر إلى منتجي النفط على أنهم بمثابة مصباح سحري يستطيع

Read more »

CNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن قالت شبكة CNN الأمريكية: إنه على الرغم من أن محافظة العلا في السعودية والتي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، تُعد جديدة

Read more »

CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا نقلت CNN عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العلني بعد

Read more »

وزير الخارجية الإيراني ينفي إساءة معاملة السجناء ومذيعة CNN ترد عليهفي مقابلة حصرية، واجهت مذيعة CNN كريستيان أمانبور وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بتقارير CNN عن الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين المحتجزين لدى الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي نفى صحته عبداللهيان.

Read more »

جدل بسبب فيديو معلمة تطلب من طلابها صفع طفل مسلم في الهندأُمرت مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد ظهور مقطع فيديو لمعلمة تطلب من الطلاب صفع زميل مسلم لهم، وفقًا لشبكة CNN News18 المتعاونة مع شبكة CNN، التي أضافت أن الحادث وقع الخميس

Read more »

بلقطات حصرية لـCNN.. كاميرا أمنية ترصد ما فعله أعضاء بداعش مع أسرىتعرض مراسلة CNN، جمانة كرادشه، لقطات جديدة من كاميرات أمنية حصلت عليها CNN حصرياً، والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تحقيقات جنائية مع أعضاء داعش.

Read more »