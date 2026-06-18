فانس يعلن بدء فترة الستين يوما لمذكرة التفاهم مع إيران ومحادثات فنية قادمة

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بدء فترة الستين يوما المتفق عليها في مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية حول الاتفاق النووي ستبدأ مطلع الأسبوع. وتطرق فانس إلى ملف لبنان، مؤكدا أن الاتفاق يهدف إلى نقل مسؤولية الأمن في الجنوب للحكومة اللبنانية بدلا من حزب الله، ودعا إسرائيل لاحترام عملية السلام.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن بدء فترة الستين يوما المحددة في مذكرة التفاهم مع إيران ، مؤكدا أن العد التنازلي قد بدأ رسميا.

وأشار فانس في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض إلى أن الاتفاق النهائي المتوقع سيقضي بأن لا تملك إيران صواريخ تهدد العالم، وأن برنامجها النووي قد انتهى. كما كشف عن تحرك 12.5 مليون برميل نفط خلال الليل، مؤكدا أن إيران لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد السفن. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الفنية حول الاتفاق النووي الإيراني مطلع الأسبوع، شرط حضور الوفد الإيراني، وقد يشارك فانس شخصيا في المحادثات في سويسرا خلال نهاية الأسبوع رغم إمكانية تغيير-Plans.

كما حث فانس إسرائيل على احترام عملية السلام مع إيران، ووصف الهجمات التي تسفر عن مقتل مدنيين في بيروت بأنها غير مقبولة. وبشأن لبنان، أكد أن أحد أهداف اتفاق السلام بين واشنطن وإيران هو تمكين الحكومة اللبنانية من إدارة الأمن في جنوب البلاد، بدلا من سيطرة حزب الله المدعوم من إيران، مما يقلل من sponsors الأمني ويحمي المدنيين من تصعيد إسرائيلي





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