غيراسيموف يعلن سيطرة روسيا على 80 بلدة أوكرانية وتصاعد الهجمات المتبادلة بالمسيرات

كشف رئيس الأركان الروسي عن إحراز تقدم عسكري كبير بالسيطرة على 80 بلدة منذ بداية 2026، بينما شهدت المدن الأوكرانية والروسية تبادلاً عنيفاً للضربات بالطائرات المسيرة خلف عشرات الضحايا.

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف ، في تصريحات مفصلة تعكس تصاعد حدة العمليات العسكرية في أوكرانيا ، أن القوات الروسية قد حققت تقدماً ميدانياً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري 2026. وأكد غيراسيموف خلال جولة تفقدية لمواقع مجموعة قوات الجنوب أن الجيش الروسي نجح في بسط سيطرته الكاملة على نحو 80 بلدة، متجاوزاً مساحة 1700 كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة القوات الأوكرانية.

وتأتي هذه الإعلانات في وقت تشهد فيه الجبهات استنزافاً كبيراً، حيث شدد المسؤول العسكري على اكتمال السيطرة على جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل نهائي، معتبراً ذلك خطوة استراتيجية في مسار العمليات العسكرية الخاصة. وأوضح غيراسيموف أن وتيرة التقدم تسارعت خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، حيث تم تحرير 34 بلدة إضافية ومساحات واسعة تقدر بـ 700 كيلومتر مربع، مما يشير إلى تغيير في التكتيكات الميدانية الروسية المتبعة حالياً. على الصعيد الميداني الآخر، عاشت المدن الأوكرانية ليلة عصيبة جراء سلسلة من الضربات الجوية المكثفة. فقد أعلنت السلطات المحلية في مدينة سومي الحدودية عن وقوع 25 إصابة بين صفوف المدنيين نتيجة لهجمات شنتها طائرات مسيرة روسية، في حين كشف سلاح الجو الأوكراني عن اعتراض منظوماته الدفاعية لعدد كبير من الأهداف الجوية. ووفقاً للبيانات الرسمية، أطلقت القوات الروسية صاروخين و143 طائرة مسيرة خلال الليل، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 116 منها، وهو ما يعكس كثافة القصف الروسي الذي يستهدف البنية التحتية والمدن الكبرى في محاولة لإنهاك الدفاعات الجوية وتشتيت التركيز العسكري الأوكراني على طول خطوط التماس. وفي المقابل، صعدت وزارة الخارجية الروسية من لهجتها تجاه أوكرانيا، حيث نقلت وكالة تاس عن سفير المهام الخاصة روديون ميروشنيك اتهامات مباشرة للقوات الأوكرانية باستهداف المدنيين داخل الأراضي الروسية. وأفاد ميروشنيك بسقوط 10 قتلى وإصابة 123 آخرين، بينهم أطفال، جراء قصف مكثف خلال الأسبوع الماضي شمل مقاطعات بيلغورود وخيرسون وزاباروجيا. وأكد السفير أن الهجمات بالطائرات المسيرة كانت مسؤولة عن 87 بالمئة من إجمالي الضحايا، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت آلاف القذائف في استهداف مناطق مدنية. وتؤكد هذه التطورات المتبادلة أن النزاع قد دخل مرحلة جديدة من المواجهة التي تستخدم فيها أسلحة المسيرات كعنصر حاسم، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويفاقم الخسائر البشرية في كلا الجانبين وسط غياب أي أفق للحل السياسي





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

روبوتات صينية تسجل رقماً قياسياً عالمياً في نصف الماراثون وتتجاوز أداء البشرشهدت بكين سباق نصف ماراثون غير مسبوق شاركت فيه عشرات الروبوتات، حيث سجل أحدها رقماً قياسياً عالمياً جديداً متجاوزاً أداء العدائين البشريين. هذا التقدم يسلط الضوء على الاستثمار الصيني الضخم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث تنتج الصين 80% من الروبوتات الشبيهة بالبشر عالمياً وتستثمر 100 مليار دولار سنوياً في هذا القطاع. تميز السباق بتطور كبير في القدرات الذاتية للروبوتات، حيث تمكن 40% منها من إكمال المسافة دون تدخل بشري، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد العديد من الحوادث.

Read more »

الجيش الإسرائيلي يعتقل ويحقق ميدانيا مع 80 فلسطينيا بالضفةبينهم أطفال وأسرى سابقون، وفقا لنادي الأسير، وتم الإفراج عن الجميع لاحقا، حسب مراسل الأناضول..

Read more »

موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً تضرب اليابان بعد زلزال قويضرب زلزال بقوة 7.5 درجة منطقة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، ​اليوم، وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب توقعات بحدوث موجات تسونامي.

Read more »

التوترات المتجددة في مضيق هرمز تضغط على الذهب والفضةتراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين بعد تعرض سفن لإطلاق نار في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أعاد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة التي غذت القلق من التضخم خلال 7 أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط. المعدن الأصفر تراجع 1.5% إلى ما دون 4815 دولارا للأونصة، ليمحو معظم مكاسب الأسبوع الماضي. كما انخفض المعدن الأبيض بنسبة 2% إلى 80.

Read more »

مصطفى يدعو لتسريع ترتيبات تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزةفي كلمة خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة..

Read more »

'الإمارات العالمية للألمنيوم' تعزز توسعها الأوروبي بالاستحواذ على 'إيكو غرين' الإيطاليةأعلنت شركة 'الإمارات العالمية للألمنيوم'، عن خطتها للاستحواذ على 80% من الشركة الإيطالية 'إيكو غرين'، في خطوة تعزز توسعها العالمي وتسرع نمو أعمالها في قطاع إعادة التدوير بأوروبا.

Read more »