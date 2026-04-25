غياب روبيو عن المحادثات الإيرانية يثير تساؤلات حول دوره المتزايد

تحليل لدور وزير الخارجية ماركو روبيو المتزايد كمستشار للأمن القومي للرئيس ترمب، وتأثير ذلك على الدبلوماسية الأمريكية، خاصة في ملف إيران والملفات الإقليمية الأخرى.

غياب وزير الخارجية ماركو روبيو عن المحادثات ال إيران ية الأخيرة يثير تساؤلات حول دوره المتزايد كمستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترمب ، وتأثير ذلك على الدبلوماسية الأمريكية التقليدية.

ففي حين كان وزراء الخارجية في الماضي يقودون المفاوضات الكبرى مثل الاتفاق النووي مع إيران، يفضل روبيو البقاء في الولايات المتحدة، مستغرقاً في مهامه المزدوجة. هذا الابتعاد عن الساحة الدبلوماسية الخارجية يعكس نفوذه المتزايد لدى ترمب ورغبته في البقاء على مقربة من الرئيس لاتخاذ قرارات الأمن القومي الحاسمة. وقد أثار هذا الوضع انتقادات من بعض الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يرون أن وزارة الخارجية أصبحت مهمشة، وأن منصب وزير الخارجية يبدو شاغراً فعلياً.

ففي حين قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ 11 رحلة خارجية بين يناير وأبريل 2024، زار روبيو ست مدن أجنبية فقط، وغالباً ما يرافق ترمب في رحلاته بصفته مستشاراً للأمن القومي. وقد أوكل ترمب جزءاً كبيراً من الدبلوماسية إلى آخرين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين قادا الجهود الدبلوماسية مع إسرائيل وأوكرانيا وروسيا وإيران. هذا التوزيع للمهام يعكس تحولاً في طريقة إدارة الدبلوماسية الأمريكية، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على العلاقات الشخصية المباشرة بين القادة بدلاً من القنوات الدبلوماسية التقليدية.

وعلى الرغم من الانتقادات، يدافع المتحدث باسم وزارة الخارجية عن هذا الترتيب، مؤكداً على التنسيق الوثيق بين روبيو والبيت الأبيض والوكالات الأخرى. ويشير إلى أن هذا التنسيق يمثل هدفاً طالما سعى إليه الرؤساء السابقون. ومع ذلك، يرى المحللون أن الجمع بين منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي يضر بوزارة الخارجية ويقلل من قدرة الولايات المتحدة على إدارة الدبلوماسية بشكل فعال.

فبينما يتولى روبيو مسؤولية إدارة وزارة الخارجية والإشراف على الدبلوماسيين والسفارات، يعمل أيضاً من البيت الأبيض على تنسيق عمل الوزارات والوكالات وتقديم توصيات سياسية للرئيس. هذا الدور المزدوج يجعله في موقع فريد يسمح له بالتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات حول أولويات الدبلوماسية الأمريكية ومستقبلها





ماركو روبيو إيران الدبلوماسية الأمريكية الأمن القومي دونالد ترمب

