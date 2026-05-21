غياب كريم بنزيما يضرب نادي الهلال قبل الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي

غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن المواجهة الحاسمة أمام الفيحاء بسبب عدم الجاهزية، يضرب نادي الهلال قبل الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي. ويعتبر غياب بنزيما حاسما، حيث يحتاج الفريق للفوز على الفيحاء مع تعثر المتصدر من أجل التتويج باللقب.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي اتخذ قرارا بعدم ضم بنزيما إلى بعثة الفريق المتجهة إلى المجمعة، رغم أن اللاعب كان قد يعاني أصلا من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة النصر الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1. وأشارت التقارير إلى أن غياب بنزيما لن يقتصر على المشاركة في المباراة فقط، بل سيمنعه أيضا من التواجد مع الفريق في احتفالات التتويج المحتملة بلقب الدوري، في حال نجاح الهلال في حسم الصدارة.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن قائد الفريق سالم الدوسري سيغادر مع البعثة إلى المجمعة، رغم الشكوك حول جاهزيته البدنية، بهدف التواجد في أجواء التتويج المحتمل. ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة، حيث يحتاج الفريق للفوز على الفيحاء مع تعثر المتصدر من أجل التتويج باللقب.

وفي السياق ذاته، فجرت تذاكر مواجهة النصر وضمك في الدوري السعودي حالة من الفوضى الكبيرة في منصات البيع الرسمية وغير الرسمية، بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار قبل المباراة الحاسمة. ويعتبر هذا التطور شائك، حيث أن العديد من المشجعين قد استغلوا هذه الحالة لشراء التذاكر بسعر أقل من السعر الرسمي، مما أدى إلى تدهور الوضع في منصات البيع.

