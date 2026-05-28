غياب سردار آزمون من قائمة منتخب إيران: تاج يؤكد أنه غير مطلع على التفاصيل

حسّنت إيران مكانتها في التصنيف العالمي لكرة القدم، وتحسّن مستوى النتيجة، وتحسّن مستوى اللاعبين، وتحسّن مستوى الجماهير. ولكن، في ظل هذه التحسينات، ما الذي يمنع إيران من خوض دورة كأس العالم؟

أثار رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بشأن غياب النجم سردار آزمون عن قائمة منتخب إيران المشاركة في كأس العالم 2026 .

وخلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أكد تاج أنه غير مطلع على تفاصيل استبعاد الهداف التاريخي للمنتخب من القائمة الأولية، وهو ما فتح الباب مجددا أمام التكهنات حول وجود أسباب غير فنية وراء القرار. وتزايدت الشكوك داخل الشارع الرياضي الإيراني بشأن احتمال ارتباط غياب آزمون بمواقفه السابقة الداعمة للاحتجاجات الشعبية في إيران، رغم تأكيد اللاعب في أكثر من مناسبة تمسكه بتمثيل منتخب بلاده وولائه الكامل لقميص المنتخب الوطني.

وعلى الجانب التنظيمي، طالب الاتحاد الإيراني نظيره الدولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل لتسهيل إجراءات التنقل الخاصة ببعثة المنتخب خلال البطولة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة. ويرى المسؤولون الإيرانيون أن طبيعة البطولة، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا موزعين بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتطلب مرونة كبيرة في حركة المنتخبات بين الدول الثلاث.

وفي خطوة تهدف لتفادي أي تعقيدات سياسية أو إدارية، قرر المنتخب الإيراني نقل مقر معسكره التدريبي من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، من أجل تسهيل تنقل البعثة عبر الرحلات الجوية الإيرانية وتجنب مشاكل الدخول إلى الأراضي الأمريكية. ورغم اعتماد المكسيك كقاعدة للتحضيرات، فإن منتخب إيران سيخوض جميع مبارياته ضمن المجموعة السابعة داخل الولايات المتحدة، حيث يبدأ مشواره بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، قبل لقاء بلجيكا، ثم مواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل.

وتحظى مشاركة إيران في مونديال 2026 بمتابعة سياسية ورياضية واسعة، في ظل الأوضاع الداخلية المعقدة التي تعيشها البلاد، إلى جانب استمرار الجدل حول بعض أسماء القائمة المشاركة في البطولة. قبل شهر تقريبا على خوض مباراته الأولى في كأس العالم لكرة القدم 2026، أعلن أمير قلنوي مدرب منتخب إيران قائمة فريقه المبدئية، التي ستشارك في المونديال للنسخة الرابعة على التوالي.

تعتزم إيران اتخاذ إجراءات قانونية بحق لاعب كرة القدم سردار آزمون تتضمن مصادرة ممتلكاته ضمن قائمة تضم 16 شخصا متهمين بدعم جهات تصفها طهران ب





