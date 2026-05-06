غوميز: الخسارة أمام الأهلي لم تكن مستحقة.. ويايسله يسارع لمشاهدة بايرن وسان جيرمان

أكد جوزيه غوميز، مدرب الفريق السعودي الفتح، أن الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 لم تكن مستحقة، مشيراً إلى أن الأداء الكبير الذي قدمه فريقه في الشوط الأول كان كفيلاً بتحقيق نتيجة أفضل. كما كشف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي عن استمرار استقطاب اللاعبين حتى عام 2030، بينما أعلن مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، عن رغبته في العودة إلى أوروبا خلال الصيف المقبل. وفي سياق آخر، عاد الهلال للمنافسة المباشرة على لقب الدوري السعودي بعد فوزه على الخليج بنتيجة 2-1.

أكد البرتغالي جوزيه غوميز ، مدرب الفريق السعودي الفتح ، أن الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 لم تكن مستحقة، مشيراً إلى أن الأداء الكبير الذي قدمه فريقه في الشوط الأول كان كفيلاً بتحقيق نتيجة أفضل.

وأشار غوميز إلى أن القرارات التحكيمية وتجاهل تقنية الفيديو المساعد لبعض الحالات المؤثرة غيّرت مجرى المباراة، حيث كان يجب احتساب ركلة جزاء لصالح الفتح بعد دفع زكريا هوساوي لمراد باتنا، بينما غيّرت ركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت ضد الفريق مسار المباراة بشكل كامل. وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «قدمنا مباراة كبيرة، خاصة في الشوط الأول، ولكن الأهلي نجح في التسجيل من أخطاء وقعنا فيها.

كان يجب على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لنا بعد دفع زكريا هوساوي لمراد باتنا، وركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت ضدنا غيّرت مسار المباراة تماماً، وباعتقادي أننا لم نكن نستحق الخسارة». من جانبه، اضطر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، لإنهاء المؤتمر الصحافي بشكل سريع، وذلك رغبة منه في اللحاق بمشاهدة مواجهة بايرن ميونخ وسان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يايسله إن فريقه قدم أداءً جيداً أمام الفتح ونجح في حصد النقاط الثلاث رغم الصعوبات البدنية التي واجهها في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 بالدوري السعودي للمحترفين. وأضاف: «أظهر الفريق أداءً جيداً في المباراة، ونجحنا في التعامل مع مجرياتها رغم أننا واجهنا الكثير من الصعوبات، لا سيما على الجانب البدني الذي تأثر بضغط المواجهات السابقة».

في سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر مغربل، عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج استقطاب اللاعبين، مؤكداً أن البرنامج سيستمر حتى عام 2030، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز جودة الدوري. وأشار مغربل إلى أن مفاوضة النجوم ليست مسؤولية الرابطة، بل تقع على عاتق الأندية نفسها. وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر خاصة لقناة «سكاي ألمانيا» أن مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، منفتح على خوض خطوة جديدة في مسيرته التدريبية، والعودة إلى أوروبا خلال الصيف المقبل.

وقال البرتغالي جوزيه غوميز إن فريقه سيلاقي فريقاً صعباً ومنافساً ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيد الخارجي أيضاً. في مباراة أخرى، عاد الهلال للمنافسة المباشرة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، مستفيداً من فوز صعب على مستضيفه الخليج بنتيجة 2-1، في لقاء مؤجل من الجولة 28.

وبعد خسارة المتصدر النصر مؤخراً أمام القادسية، وفوز الهلال على الخليج، بات الفارق بينهما نقطتين فقط، مما أشعل الأجواء مبكراً للمواجهة المنتظرة بين الفريقين في الجولة المقبلة في الدوري، والتي ستكون لها كلمة في مسألة حسم اللقب بين قطبي العاصمة.

وبدأ الهلال المباراة بتشكيل أساسي شهد تغيير 4 عناصر عما كان معتاداً عليه في المباريات السابقة، حيث وضع إنزاغي الرباعي سالم الدوسري، وكريم بنزيمة، وحسان تمبكتي، ومتعب الحربي، على دكة البدلاء، وأشرك ماركوس ليوناردو، وسلطان مندش، وعلي لاجامي، وناصر الدوسري بدلاً عنهم، في إجراء هدف منه المدرب الإيطالي إلى إراحة الرباعي الأساسي بسبب ضغط المباريات، واقتراب موعد نهائي كأس الملك، مما دفعه لإجراء تدوير في قائمته الأساسية بحكم وجود ضغط بدني عالٍ على اللاعبين بسبب لعب مباراة كل 3 أو 4 أيام على حد قول إنزاغي





