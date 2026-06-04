غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض

تخطط غوغل لإطلاق ذكور بعوض معقمة على نطاق واسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعقيم البكتيري لتقليل أعداد البعوض الناقل لأمراض مثل حمى الضنك، مع نجاحات سابقة في سنغافورة.

أعلنت شركة غوغل عن خطتها لإطلاق ذكور ال بعوض المعقمة على نطاق واسع خلال عامين، وذلك في إطار مشروع ديباغ الذي يهدف إلى تقليل أعداد الأنواع الناقلة لأمراض مثل حمى الضنك .

ويواجه الإنتاج الضخم للبعوض تحدياً طويل الأمد بسبب صعوبة تربية أعداد كبيرة من الذكور بشكل موثوق. وتأمل غوغل في حل هذه المشكلة باستخدام تقنيات متعددة، مثل آلات تربية قادرة على إنتاج البعوض على نحو يشبه خطوط التجميع، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في فرز الذكور عن الإناث بدقة عالية. وتقوم خطة غوغل على إطلاق ذكور البعوض فقط، حيث أن الذكور لا تلسع البشر. كما تحمل هذه الذكور بكتيريا وولباخيا الموجودة طبيعياً في الحشرات.

وعندما تتزاوج هذه الذكور مع إناث البعوض البري، لا ينتج عن ذلك نسل قادر على البقاء، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أعداد البعوض المستهدف. وتعد بكتيريا وولباخيا من أكثر أنواع البكتيريا التي تعيش داخل خلايا الحشرات، وتستخدم حالياً كسلاح بيولوجي آمن وفعال لمكافحة الأمراض التي تنقلها البعوض. وتركز غوغل بشكل أساسي على بعوضة الزاعجة المصرية (Aedes aegypti)، وهي نوع غازي أصله من إفريقيا وينتشر عالمياً، ويتغذى حصرياً على دم الإنسان.

ويمكن لهذه البعوضة نقل أمراض خطيرة مثل حمى الضنك وشيكونغونيا. وفي الطلب الأخير الذي قدمته غوغل، يتعلق الأمر بنوع آخر هو Culex quinquefasciatus، المعروف بقدرته على نقل أمراض مثل التهاب الدماغ.

وقد سبق لغوغل أن أعلنت عن نجاحات في سنغافورة، حيث أوضحت في تدوينة أن إطلاق ملايين ذكور البعوض الحاملة لبكتيريا وولباخيا أدى خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهراً إلى خفض أعداد بعوض الزاعجة المصرية بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة، وتم تسجيل تراجع في حالات الإصابة بحمى الضنك بأكثر من 70 في المئة. وتأمل غوغل في تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في المستقبل للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض





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بعوض غوغل حمى الضنك ولباخيا ذكاء اصطناعي

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