غوتيريش يدين الضربة الإسرائيلية على بيروت وإيران تهدد برد وشيك وسط مساع أمريكية لاحتواء التصعيد

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما هددت إيران برد وشيك. وتتضارب الأنباء حول احتمالية امتناع طهران عن الرد كبادرة حسن نية للرئيس ترمب مقابل تنازلات في الاتفاق النووي المرتقب.

فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالضربة ال إسرائيل ية على الضاحية الجنوبية لبيروت، هددت إيران برد وشيك على الهجوم ال إسرائيل ي. وذكرت وكالة فارس للأنباء اليوم أن الرد ال إيران ي على الهجوم ال إسرائيل ي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت بات وشيكاً.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن طهران قد تمتنع عن مهاجمة إسرائيل كبادرة حسن نية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقابل الحصول على تنازلات في الاتفاق المرتقب بين الجانبين. وقال ترمب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز في وقت سابق إنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح ترمب أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت كان يمكن تجنبه، لا سيما في يوم مميز بينما كان التوصل إلى اتفاق مع إيران وشيكاً.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون وشيكاً، مؤكداً أن طهران لن تتسامح مع ما وصفه بتجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية. وفي السياق ذاته، توعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي بعدم تمرير الهجوم الإسرائيلي على الضاحية دون رد.

في المقابل، استبعدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أي هجوم إيراني على إسرائيل، موضحة أن طهران قد تمتنع عن الرد كبادرة حسن نية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقابل الحصول على تنازلات في الاتفاق المرتقب بين الجانبين. من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شخصين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت أحد البساتين في قضاء صور جنوب البلاد.

في الوقت ذاته، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، موضحاً أنها وقعت رغم وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لحل سلمي للنزاع. وأكد أن هذا التصعيد له تأثير مدمر على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، مطالباً جميع الأطراف بضبط النفس في هذه اللحظة الحاسمة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكلل الجهود الأمريكية والإيرانية المبذولة حالياً بالنجاح.

وتشير التحليلات إلى أن الضربة الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، حيث تتبادل واشنطن وطهران الرسائل حول اتفاق نووي محتمل. ويعتقد مراقبون أن إسرائيل تحاول عرقلة أي تقارب أميركي إيراني عن طريق استهداف مواقع إيرانية في لبنان. من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن رد إيران قد يكون محدوداً لتجنب إفشال المفاوضات، لكن التصريحات الإيرانية الرسمية تشير إلى عزمها على الرد بقوة.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد شهدت انفجاراً كبيراً نتيجة غارة إسرائيلية، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. وتزامنت الهجمات مع تحذيرات أممية من تبعات التصعيد على المدنيين في المنطقة. وتواصل الحكومة اللبنانية جهودها الدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية اللبناني أنه سيعقد اجتماعات عاجلة مع ممثلي الدول الكبرى لبحث سبل وقف التصعيد.

من الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات متزايدة منذ أشهر، مع استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بدعم إيراني. وقد أثارت الضربة الأخيرة مخاوف من اندلاع حرب شاملة قد تجر المنطقة إلى صراع مدمر. كما أن التصعيد يضع الولايات المتحدة في موقف صعب، حيث تحاول التوفيق بين دعم حليفتها إسرائيل ورغبتها في التوصل إلى اتفاق مع إيران. ويبدو أن الخيارات محدودة أمام جميع الأطراف، في ظل تصلب المواقف وتبادل الاتهامات





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