غوارديولا يحذر من فخ بورنموث وكومان يواجه أزمة الإصابات في هولندا

تقرير مفصل يتناول تصريحات بيب غوارديولا حول صعوبة مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، ومخاوف رونالد كومان بشأن جاهزية لاعبي المنتخب الهولندي لكأس العالم.

أطلق المدير الفني المخضرم لنادي مانشستر سيتي ، بيب غوارديولا ، سلسلة من التحذيرات الصارمة والمكثفة للاعبيه قبل خوض المواجهة المرتقبة والصعبة أمام فريق بورنموث، حيث استخدم المدرب الإسباني تشبيهاً لافتاً لوصف مدى صعوبة هذه المباراة، مشبهاً الزيارة إلى ملعب المنافس بـ 'الذهاب إلى طبيب الأسنان'، في إشارة واضحة إلى حالة التوتر والضغط النفسي والبدني التي تصاحب مثل هذه اللقاءات.

وأكد غوارديولا، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان، أن مواجهة بورنموث تُمثل واحدة من أكثر الاختبارات تعقيداً في مسيرة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، خاصة بالنظر إلى الحالة الفنية المذهلة التي يمر بها الفريق المنافس تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، حيث نجح بورنموث في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم على مدار آخر ست عشرة مباراة، مما يجعله خصماً عنيداً يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي العريق. وأوضح غوارديولا أن أسلوب لعب بورنموث يعتمد على الضغط العالي والمستمر والإيقاع السريع الذي لا يمنح الخصوم أي فرصة لالتقاط الأنفاس، وهو ما يتطلب تركيزاً ذهنياً وبدنياً فائقاً من لاعبي السيتي لتجنب الوقوع في الفخ.

وفي سياق متصل، أشار المدرب الإسباني إلى عامل الإرهاق البدني الذي قد يؤثر على فريقه، حيث دخل مانشستر سيتي هذه المواجهة بعد خوض مباراة نهائية شاقة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، بينما استفاد بورنموث من فترة راحة استراتيجية تجاوزت العشرة أيام، وهو ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية بدنية واضحة وقدرة أعلى على تنفيذ خطط الضغط الشرس طوال دقائق المباراة التسعين. ويطمح غوارديولا أن يتمكن فريقه من عبور هذا الاختبار الصعب بنجاح، تمهيداً للمواجهة الختامية أمام أستون فيلا، وذلك للحفاظ على فرص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشرسة مع نادي آرسنال الذي يختتم موسمه أمام كريستال بالاس.

كما أعرب غوارديولا عن أمله في أن تتحول مباراة الجولة الأخيرة في ملعب الاتحاد إلى احتفالية كبرى بجماهير السيتي، مؤكداً أن رحلة البحث عن اللقب تتطلب صموداً حتى اللحظة الأخيرة، خاصة وأنه يعيش فترة ذهبية مع الفريق حقق خلالها سبعة عشر لقباً كبيراً خلال عقد من الزمن. ومن جهة أخرى، انتقل مشهد القلق الرياضي إلى الساحة الدولية، حيث أعرب رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، عن تخوفاته العميقة بشأن الحالة الصحية لبعض ركائز الفريق قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل.

وسلط كومان الضوء على غياب المدافع يورن تيمبر، لاعب آرسنال، الذي يعاني من إصابة في أعلى الفخذ منذ منتصف مارس الماضي، مشيراً إلى أن رحلة تعافيه كانت مليئة بالتقلبات والصعوبات، وأن فرص انضمامه للتشكيلة النهائية لا تزال غير مؤكدة رغم عودته للتدريبات، وهو ما يمثل ضربة قوية لخط دفاع 'الطواحين'. ولم تتوقف هواجس كومان عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل وضع الهداف التاريخي للمنتخب، ممفيس ديباي، الذي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، والذي عانى بدوره من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب مع فريقه البرازيلي كورينثيانز.

وأكد كومان أن ديباي يحتاج بشدة للمشاركة في المباريات الثلاث القادمة مع ناديه لاستعادة لياقته الكاملة والقدرة على لعب تسعين دقيقة متواصلة قبل الموعد المرتقب للمباراة الأولى في المونديال ضد المنتخب الياباني. وتأتي هذه الإصابات في وقت حرج للغاية، حيث تفتقد هولندا بالفعل لجهود ثلاثة لاعبين آخرين، مما يضع كومان أمام تحديات تكتيكية كبيرة في ترتيب أوراق الفريق للمنافسة في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي السويد وتونس، مما يجعل الاستعداد البدني والذهني للاعبين المتاحين هو المفتاح الوحيد لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية المقبلة





