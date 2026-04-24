غوارديولا يثير تساؤلات حول تدريبه لإيطاليا (رويترز)

يدرس الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إمكانية تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم في الصيف المقبل، في ظل عدم يقين مستقبله مع ناديه الحالي. وتزامن ذلك مع محاكمة الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال، وأخبار رياضية أخرى متنوعة.

يدرس الإسباني جوسيب غوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ل كرة القدم ، تولي تدريب المنتخب الإيطالي في الصيف المقبل، رغم تبقي عام واحد في عقده مع ناديه الحالي، حسبما أفادت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

ويستعد المنتخب الإيطالي لتعيين مدرب جديد بعد 22 يونيو (حزيران) المقبل، وهو موعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي غير مؤكد، رغم انتهاء عقده في يونيو عام 2027، مشيرة إلى أنَّه في حال رحيله عن مانشستر سيتي، فلن يقبل عرضاً من نادٍ آخر، إذ يفضِّل أخذ استراحة للتعافي من ضغوط سنوات طويلة قضاها في ملعب «الاتحاد».

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنَّ غوارديولا سيأخذ إجازةً طويلةً، كما فعل في عام 2012، وسيكون تدريب أحد المنتخبات حلاً وسطاً مثالياً. غوارديولا، لاعب خط وسط بريشيا وروما الإيطاليَّين السابق، قد بنى علاقةً قويةً مع كرة القدم الإيطالية، وسيكون منفتحاً على دراسة عرض لتدريب المنتخب الآتزوري.

في عام 2018، رفض غوارديولا استبعاد فكرة القدوم إلى إيطاليا مدرباً في يوم من الأيام، حتى وإن اعترف بعد بضع سنوات قائلاً: «كل ما هو جميل في إيطاليا يسعدني، لكنني أعتقد أنني أفضِّل قضاء عطلة هناك على التدريب». أسطورة إيطاليا ليوناردو بونوتشي، مساعد مدرب المنتخب الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، إنَّ غوارديولا يجب أن يكون الخيار الأول لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد، قائلاً: «أعتقد أنَّ الأمر صعب للغاية، لكن الأحلام لا تكلف شيئاً».

في سياق منفصل، هزَّت صور صادمة لأيقونة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، وهو ممدد جثة هامدة على سريره، وبطنه منتفخ بشكل مروّع، محاكمة فريقه الطبي بتهمة الإهمال الخميس. توفي مارادونا الذي يُعدُّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن 60 عاماً، في أثناء تعافيه في منزله بعد جراحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ. جاءت وفاة نجم نابولي الإيطالي السابق؛ بسبب فشل في القلب وأزمة رئوية حادة، بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة.

أدلى طبيب الطوارئ خوان كارلوس بينتو بشهادته حول الحالة التي وجد فيها النجم بعد وفاته، موضحاً أنه كان يعاني من وذمة رئوية شديدة، ووجهه منتفخاً جداً، وكانت هناك وذمة في أطرافه، وبطن كروي مثل البالون. عُرضت على المحكمة لقطات فيديو مدتها 17 دقيقة صوّرتها الشرطة الجنائية لمارادونا على فراش الموت، وهو يرتدي سروال كرة قدم قصيراً، وقميصاً أسود مرفوعاً ليكشف عن بطن متضخم بشكل هائل.

الانتفاخ كان ناتجاً عن كمية كبيرة من الدهون والاستسقاء، وهو تراكم غير طبيعي للسوائل في تجويف البطن، وغالباً ما يرتبط بتشمع الكبد. كما شهدت الأحداث الرياضية تطورات أخرى، حيث سيسافر النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى بورتلاند الجمعة، في إطار مواجهة الفريقين ضمن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف». في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، اقترب تايلور جنكينز مدرب ممفيس غريزليز السابق، من التعاقد مع ميلووكي باكس لتولي تدريب الفريق.

وفي كرة القدم الآسيوية، عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، الذي سيجمع الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا. هذه الأحداث المتنوعة تعكس الديناميكية العالية في عالم الرياضة، وتنافسية الفرق واللاعبين على أعلى المستويات. وتستمر الأحداث الرياضية في جذب اهتمام الجماهير والمتابعين حول العالم، وتثير الشغف والحماس لدى عشاق كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الرياضات





