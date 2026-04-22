غنابري يودع كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

أعلن سيرج غنابري، نجم بايرن ميونخ، غيابه عن كأس العالم 2026 بسبب تمزق في العضلة الضامة، معرباً عن حزنه وتمنياته بالتوفيق للمنتخب الألماني.

أعلن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، سيرج غنابري ، بشكل رسمي استبعاد نفسه من المشاركة مع المنتخب الوطني الألماني في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

هذا القرار المؤسف يأتي في أعقاب إصابة خطيرة تعرض لها اللاعب، والتي ستحرمه من التواجد في هذا الحدث العالمي الهام. وقد كشف نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي صدر يوم السبت الماضي عن تفاصيل الإصابة، موضحاً أن غنابري يعاني من تمزق في العضلة الضامة، وهو ما يتطلب فترة طويلة من التعافي والغياب عن الملاعب. هذه الإصابة تمثل ضربة قوية للاعب الذي كان يتطلع للمشاركة في كأس العالم وتقديم مستواه المعهود مع المنتخب الألماني.

عبر غنابري عن حزنه العميق للإصابة واستبعاده من كأس العالم، حيث قام بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. في رسالته، أكد اللاعب أن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة له، ولكنه في الوقت نفسه يركز على التحديات التي لا تزال تنتظره مع فريقه بايرن ميونخ، خاصة بعد تحقيق لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف غنابري أنه على الرغم من انتهاء حلمه بالمشاركة في كأس العالم مع المنتخب الألماني، إلا أنه سيظل داعماً ومؤازراً للفريق من منزله، مشيراً إلى أنه سيشجعهم جنباً إلى جنب مع بقية أبناء وطنه. هذه الكلمات تعكس الروح الرياضية العالية التي يتحلى بها اللاعب، وقبوله للظروف الصعبة التي يمر بها.

واختتم غنابري رسالته بتوجيه الشكر لجميع من أرسلوا له رسائل الدعم والمساندة، مؤكداً أنه الآن يركز بشكل كامل على عملية التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بهدف العودة إلى التدريبات والاستعداد للموسم الجديد بأفضل حال. وأشار إلى أن العودة القوية إلى الملاعب هي أفضل طريقة لرد الجميل لزملائه في الفريق والجماهير التي تدعمه دائماً.

هذه الإصابة تذكرنا بأهمية اللياقة البدنية والوقاية من الإصابات في عالم كرة القدم، وتؤكد على أن اللاعبين يجب أن يحرصوا على اتباع برامج تدريبية متكاملة للحفاظ على مستواهم البدني وتجنب التعرض للإصابات التي قد تهدد مسيرتهم الكروية. من المتوقع أن يفتقد المنتخب الألماني خدمات غنابري بشكل كبير في كأس العالم، حيث يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية في الفريق وقادراً على صنع الفارق في المباريات الهامة. ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة القوية إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن





سيرج غنابري بايرن ميونخ كأس العالم 2026 إصابة المنتخب الألماني

