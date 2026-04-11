غموض حول صحة المرشد الإيراني الجديد.. ومفاوضات إسلام آباد على المحك

تتناول هذه الأخبار تطورات مقلقة بشأن الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، وتفاصيل عن المفاوضات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

كشفت وكالة رويترز عن تطورات مقلقة بشأن الوضع الصحي للمرشد الأعلى ال إيران ي الجديد، آية الله مجتبى خامنئي ، الذي خلف والده علي خامنئي بعد مقتله في غارة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر مقربة ومطلعة أن خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، لا يزال يتعافى من إصابات بالغة في الوجه والساقين، لحقت به جراء الهجوم الذي استهدف مجمعًا في طهران.

وتشير التقارير إلى تشوه في وجهه وإصابات بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تولي مهامه كمرشد أعلى في هذه المرحلة الحرجة. وعلى الرغم من خطورة إصاباته، تؤكد المصادر أنه يتمتع بذهن صافٍ ويشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر الاتصال الصوتي، كما يشارك في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالحرب والمفاوضات مع واشنطن. هذا الوضع يثير قلقًا بالغًا نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المرشد الأعلى في توجيه السياسات الإيرانية، وتأثير وضعه الصحي على الاستقرار السياسي في البلاد.\منذ الغارة الجوية في 28 فبراير وتعيين خامنئي خلفًا لوالده في 8 مارس، لم تنشر أي صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية له، مما زاد من الغموض حول وضعه الصحي. ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على استفسارات رويترز بشأن مدى إصاباته أو سبب غيابه عن الظهور العام. وفي هذا السياق، صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في 13 مارس بأن خامنئي مصاب وعلى الأرجح يعاني من تشوه، في حين أفاد مصدر مطلع في الاستخبارات الأمريكية أن المرشد الجديد ربما فقد إحدى ساقيه. وتجنبت كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه التقارير. هذا التعتيم الإعلامي والغموض المحيط بوضع خامنئي الصحي يعكسان حساسية الوضع في إيران، وتأثير ذلك على المشهد السياسي والأمني، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.\في سياق آخر، تشير الأنباء إلى أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد تبدأ في إسلام آباد، وسط معلومات متضاربة حول طبيعة هذه المفاوضات. فقد ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن المفاوضات، في حال انعقادها، ستستمر ليوم واحد فقط وستبدأ في المساء. في المقابل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني في إسلام آباد مخول بصلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات النهائية في أي صفقة مع واشنطن، دون الحاجة إلى الرجوع إلى طهران للتشاور. في هذا الإطار، حث وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق في إسلام آباد، مشيرًا إلى أن إيران أظهرت جدية كبيرة بإرسال مسؤولين يتمتعون بأعلى مستويات التفويض والكفاءة. وفي تطور آخر، أعلنت باكستان عن إطلاق مركز إعلامي خاص لتسهيل تغطية الصحفيين للمفاوضات، مما يعكس الأهمية التي توليها إسلام آباد لهذه المحادثات. وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب وقلق بشأن نتائج المفاوضات واحتمال التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في المنطقة





