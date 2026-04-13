غموض يحيط بمشاركة إيران في كأس العالم 2026: سيناريوهات بديلة وفرص لإيطاليا والإمارات

تتواصل التكهنات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026 وسط احتمالات لسيناريوهات بديلة، وفرص محتملة لإيطاليا والإمارات. الفيفا يدرس خيارات بديلة في حالة الانسحاب، مع استعدادات العراق ومصر لمواجهة ودية. نقاشات حول زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2030.

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 ، وسط حديث عن سيناريوهات بديلة قد تفتح الباب أمام فرص غير متوقعة لمنتخبات مثل إيطاليا و الإمارات للمشاركة في البطولة. على الرغم من تأكيدات رئيس الاتحاد الدولي ل كرة القدم ( فيفا ) جياني إنفانتينو على استمرار إيران ضمن المجموعة السابعة، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالموقف، خاصة في ظل التعقيدات المتعلقة بإقامة مباريات المنتخب ال إيران ي داخل الولايات المتحدة.

من المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم في 16 يونيو بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلتقي بمنتخب بلجيكا في كاليفورنيا، ثم يواجه منتخب مصر على ملعب 'لومين في سياتل'. وفقًا لتقرير نشره موقع 'ذا أثلتيك'، يدرس فيفا خيارًا استثنائيًا يتمثل في تنظيم ملحق قاري خاص في حال انسحاب إيران رسميًا من البطولة. هذا الملحق القاري قد يضم منتخبات من قارات أوروبا وآسيا لم تتمكن من التأهل بشكل مباشر، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعويض المقعد الشاغر قبل انطلاق البطولة. في هذا السياق، تبدو حظوظ منتخب إيطاليا قوية للمشاركة في هذا الملحق، وذلك بناءً على التصنيف الدولي للمنتخب، على الرغم من خروجه من التصفيات الأوروبية. كما قد يدخل منتخب الإمارات ضمن الحسابات أيضًا، بعد الأداء الذي قدمه في التصفيات الآسيوية واقترابه من بلوغ الملحق العالمي. من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل كامل في الأسابيع القليلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق البطولة المرتقبة. من ناحية أخرى، من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ستكون المباراة الافتتاحية في ملعب 'أزتيكا' الشهير في المكسيك، حيث سيواجه المنتخب المكسيكي منتخب جنوب إفريقيا في مواجهة مثيرة. في سياق آخر، يستعد منتخب العراق لكرة القدم لمواجهة ودية دولية أمام منتخب مصر في القاهرة بتاريخ 29 مايو المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة في إطار التحضيرات المكثفة التي تقوم بها المنتخبات المشاركة في البطولة. بالإضافة إلى ذلك، أدلى وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، بتصريحات حول احتمالية مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكذلك تناول تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي تطور آخر، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس بجدية مقترحًا تاريخيًا يقضي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، بدلاً من 48 منتخبًا المعتمدة في نسخة 2026، مما يعكس طموحات الفيفا لتوسيع نطاق البطولة وجعلها أكثر شمولية





كأس العالم إيران إيطاليا الإمارات فيفا كرة القدم تصفيات مصر العراق 2026

