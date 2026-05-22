غلي المياه ثم تصفيتها: طريقة بسيطة لحماية أجسادنا من الملوثات البلاستيكية

يقول الباحثون إن غلي المياه ثم تصفيتها يمكن أن يقلل من الملوثات البلاستيكية التي قد نتناولها، حيث أظهرت التجارب أن ما يصل إلى 90 بالمائة من هذه الجسيمات البلاستيكية تمت إزالتها بعملية الغلي والتصفية.

وذكرت الدراسة أن الباحثين كتبوا في ورقتهم المنشورة أن الجسيمات البلاستيكية النانوية والدقيقة التي تفلت من أنظمة معالجة المياه المركزية تمثل مصدر قلق عالمي متزايد، لأنها تشكل مخاطر صحية محتملة عبر استهلاك المياه. وأضافت الدراسة أن شرب الماء المغلي يبدو استراتيجية طويلة الأمد لتقليل التعرض العالمي لهذه الجسيمات. وأشار الموقع إلى أن شرب الماء المغلي يُعتبر تقليدًا محليًا في بعض المناطق، لكن العلماء يأملون أن يصبح ممارسة أكثر انتشارًا مع استمرار هيمنة البلاستيك على العالم





