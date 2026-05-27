غلاء الأسعار يمنع آلاف الأسر المغربية من شراء الأضحية

حالفت آلاف الأسر المغربية في الأسواق دون أن تجدوا ما يتمنون، حيث ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل كبير، مما أجبرهم على التخلي عن شراءها.

عاد اسماعيل من سوق المواشي متثاقلا، يحمل في يده كيسا صغيرا من الخبز والخضر، بينما ظل المبلغ المبلغ الذي ادخره طيلة أشهر، ل شراء الأضحية كما هو.

كان قد خرج من بيته في أحد أحياء الدار البيضاء الشعبية وهو يعتقد أن أمواله تكفيه لرسم فرحة العيد على ملامح أطفاله؛ غير أن الجولة الطويلة انتهت إلى ما يشبه الصدمة الصامتة. كل خروف كان يسأل عن ثمنه، يبدو بعيدا عنه أكثر من السابق، وكل مساومة قصيرة تنتهي بابتسامة ساخرة من البائع أو بهزّة رأس تعني أن السعر"ما بقاش فيه الهضرة/ لا يصلح للتفاوض". في الطريق إلى البيت، ظل اسماعيل يتجنب الرد على اتصالات زوجته.

كان يعرف السؤال الذي ينتظره:"شريتي الحولي؟ / هل اشتريت الأضحية". وحين وصل؛ اكتفى بجملة قصيرة:"ما قدرتش/ لم أستطيع". وفي الوقت الذي تتسارع فيه الأسئلة عن أسباب الغلاء، وحول مصير مليارات الدراهم التي رُصدت لدعم القطيع الوطني، وحول جدوى السياسات الفلاحية التي وعدت لسنوات بضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.

أصبحت آلاف الأسر المغربية تجوب الأسواق ثم تعود دون أضحية. في سوق"الحرارين" بمدينة طنجة، كان المشهد أقرب إلى حالة استنفار اجتماعي. رجال يطوفون بين الأكباش بعينين مُرهقتين؛ نساء تستفسر عن الأسعار بصوت منخفض، أطفال يلاحقون الخراف الصغيرة بفرح بريء لا يشبه توتّر آبائهم. الحركة كانت كثيفة، غير أن البيع لم يكن بالحجم الذي توحي به الزحمة.

كثيرون يسألون عن الثمن ثم يغادرون. بعضهم يعود بعد ساعة، وآخرون يواصلون البحث في أسواق أخرى أملا في العثور على"حولي/ كبش" أقل تكلفة. غير أن الأسعار بدت شبه موحدة في ارتفاعها. خروف متوسط الحجم تجاوز في كثير من الأسواق 4000 درهم (ما يناهز 400 دولار)، فيما وصلت بعض السلالات إلى أرقام اعتبرها المواطنون"خيالية"، إذ تجاوزت نحو 1200 دولار.

وفي العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، بدا الوضع أكثر توترا. رحبات فارغة جزئيا، وازدحام خانق في نقاط البيع المتبقية، ومواطنون يجرون اتصالات متلاحقة مع"كسّابة/ مربّي الماشية" بحثا عن أي فرصة أقل سعرا. كذلك، داخل"باطوار/ المذبح الحي المحمدي"، تحوّل التجول بين الأكباش إلى ما يشبه احتجاجا صامتا. الوجوه متجهمة، والأسئلة نفسها تتكرر:"أين هو الدعم؟

"،"أين هي المراقبة؟ ". عن ضغط غير مسبوق عقب عودة آلاف الأسر إلى الأسواق في الأيام الأخيرة بعد حملات المقاطعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار"خليه يبعبع". هذا التهافت المتأخّر تسبّب في ارتفاع إضافي للأسعار، بعدما أصبح الطلب مركزا في فترة قصيرة جدا، فيما ظل العرض محدودا نسبيا في بعض السلالات المطلوبة.

وفي أسواق مدينة فاس والرباط ومراكش وطنجة وأكادير ووجدة والقنيطرة وسلا، تحدث مواطنون عبر تدوينات ومقاطع مصورة عن أثمنة"فوق الطاقة"، مبرزين أنّ:"الخروج الميداني للجان لم يغير شيئا في واقع السوق، وأن الأسعار بقيت مرتفعة رغم البلاغات الرسمية والوعود بمحاربة الوسطاء والمضاربين"





