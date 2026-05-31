غضب في الشمال الإسرائيلي واتهامات لنتنياهو بالخذلان وتزييف الواقع

تقرير مفصل حول حالة الاحتقان الشعبي في الجليل وتزايد التشكيك في وعود الحكومة والجيش الإسرائيلي بشأن تحييد حزب الله، وسط اتهامات لنتنياهو بتغليب مصالحه الشخصية على أمن السكان.

تشهد مناطق الجليل في شمال إسرائيل حالة من الغليان الشعبي والاحتقان الشديد، حيث تتردد في أزقتها وتعاملاتها اليومية تعابير تعكس مزيجاً من السخرية السوداء والغضب العارم تجاه القيادات السياسية والعسكرية.

يصف سكان الشمال التصعيد العسكري الحالي في لبنان بما يسمونه حرب وقف إطلاق النار، في إشارة تهكمية إلى أن الهدنة المعلنة ليست سوى مسرحية ساخرة لا تعكس الواقع المرير الذي يعيشونه. ويرى هؤلاء المواطنون أن هناك مفارقة صارخة ومؤلمة تتمثل في استمرار فتح المقاهي والمرافق العامة في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما يضطرون هم للهروب المتكرر نحو الملاجئ خوفاً من القصف، مما دفعهم لاتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهدر دمائهم وتجاهل أمنهم الشخصي.

كما يتصاعد التشكيك في دور الجيش الإسرائيلي، حيث يعتقد الكثيرون أن القيادة العسكرية مكبلة اليدين بسبب رضوخ نتنياهو لإملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يُعتقد أنه منح الضوء الأخضر للتصعيد مع وضع خط أحمر يمنع المساس بالعاصمة بيروت، وهو ما يراه سكان الشمال عائقاً أمام تحقيق نصر حقيقي ينهي تهديدات حزب الله. من جانبه، يحاول الجيش الإسرائيلي امتصاص هذا الغضب من خلال ظهور مكثف لقادته وضباطه على الشاشات لتبرير الموقف العسكري.

يتحدث قادة الكتيبة 401 العاملة خلف نهر الليطاني بنبرة واثقة، مدعين أنهم يصنعون التاريخ ويوجهون ضربات قاصمة للعدو، ومؤكدين أن حزب الله فقد قدرته على العمل كجيش نظامي وتحول إلى أسلوب حرب الأنصار. ويحذر الجيش المواطنين من الانخداع بالحملات الإعلامية التي تهدف لكسر المعنويات، مشدداً على أن كل جندي إسرائيلي يسقط يقابله عشرات القتلى من الجانب اللبناني، مع تدمير واسع للبنية التحتية سيتطلب عقوداً لترميمها.

إلا أن هذه الرواية العسكرية تصطدم بتساؤلات حارقة يطرحها المراسلون العسكريون في الصحف العبرية، والتي تركز على ثغرات أمنية واضحة، مثل قدرة حزب الله على إطلاق مئات القذائف والمسيرات نحو الشمال، وفشل المنظومات الدفاعية في التصدي للمسيرات التي تعمل بالألياف البصرية رغم معرفة الجيش المسبقة بتطورها في الحرب الأوكرانية. ويتساءل هؤلاء عن جدوى التقدم الميداني والسيطرة على مناطق جنوب لبنان وصولاً إلى الزهراني، بينما تظل مدن مثل صفد ونهاريا عرضة للقصف المستمر، مما يجعل تبريرات الجيش بشأن الحاجة لاحتلال لبنان بالكامل لتطهيره من السلاح أمراً غير مقنع للكثيرين.

على الصعيد السياسي، يعاني بنيامين نتنياهو من تآكل شعبيته في معقله التقليدي في الشمال، حيث يعتبر الجليل منطقة نفوذ قوية لليمين وحزب الليكود. وتشير استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع القناة 11، إلى أن نحو 70 في المئة من السكان يشعرون بغضب شديد تجاه الحكومة، مع تحول ملحوظ في الولاءات الانتخابية، حيث أكد عدد كبير من ناخبي نتنياهو السابقين أنهم سيتوجهون نحو المعارضة في الانتخابات القادمة.

ينبع هذا الإحباط من الشعور بالخيانة بعد وعود قطعت منذ بداية الحرب قبل نحو ألف يوم بالقضاء التام على حزب الله، وهي وعود جعلت السكان يتحملون النزوح والتشتت لشهور طويلة. وبينما يرى البعض أن الفشل يعود لعدم إتقان الجيش للمهمة، يعتقد آخرون أن الحسابات السياسية الأمريكية هي التي تمنع إسرائيل من حسم المعركة.

وفي تحليل أعمق، يرى مراقبون أن الإيمان بالحل العسكري هو مجرد وهم، وأن إطالة أمد الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التورط في الوحل اللبناني، مؤكدين أن المخرج الوحيد يكمن في الحلول السياسية الشاملة. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو وقادته متمسكون بخيار التصعيد والتوغل الإضافي في لبنان وغزة، وهو ما يفسره الكثيرون في الداخل الإسرائيلي بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن بقاء نتنياهو في منصبه، ليتسنى له مواجهة قضايا الفساد الموجهة ضده من موقع قوة سياسية، مضحياً بذلك بالاستقرار والأمن في سبيل بقائه الشخصي





