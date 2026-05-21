غضب دولي واسع إزاء تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود وتنديد نيوزيلندي بسلوك بن غفير

تنديدات دولية واسعة بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيديو يظهر تنكيل الشرطة بنشطاء أسطول الصمود الموجه لغزة، ونيوزيلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على معاملة مواطنيها.

شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا كبيرا في حدة التوترات الدبلوماسية بين إسرائيل ومجموعة من الدول التي أعربت عن استيائها الشديد جراء الممارسات القاسية التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود .

هذا الأسطول الذي انطلق في مهمة إنسانية بهدف إيصال مساعدات طبية وغذائية ضرورية إلى قطاع غزة المحاصر، واجه اعتراضا عنيفا من قبل القوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر. وأفادت التقارير الرسمية أن السلطات الإسرائيلية قامت بتوقيف نحو أربعمائة وثلاثين ناشطا من جنسيات مختلفة كانوا على متن السفن، حيث تم نقلهم جميعا تحت الحراسة المشددة إلى ميناء أشدود ليتم احتجازهم هناك في مراكز توقيف.

إن هذه العملية لم تكن مجرد إجراء أمني روتيني بل تحولت إلى قضية حقوقية دولية مثيرة للجدل بعد تسريب ونشر مقاطع مصورة توثق لحظات التنكيل والمهانة التي تعرض لها المعتقلون السلميون. وما زاد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية هو قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، يظهر فيه وهو يتجول بزهو واضحة بين النشطاء المحتجزين.

الفيديو أثار صدمة وغضبا واسعا في الأوساط الدولية لأنه أظهر النشطاء في وضعيات مهينة للغاية، حيث أجبرهم أفراد الشرطة على الركوع على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم ملامسة للتراب في مشهد يوحي بالخضوع القسري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهر بن غفير في المقطع وهو يلوح بعلم إسرائيل ويردد شعارات تحيا إسرائيل، بينما كان عناصر الأمن يدفعون الناشطين بعنف شديد إلى الأرض بمجرد هتاف بعضهم بعبارات تطالب بالحرية لفلسطين.

هذا السلوك الاستفزازي اعتبرته العديد من العواصم الدولية انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وتجاوزا لكل القوانين الدولية والمواثيق التي تحكم معاملة المحتجزين والمدنيين، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نفسه قد وجه انتقادات لهذا السلوك غير المسؤول الذي يسيء لصورة الدولة. وفي رد فعل دبلوماسي حازم وسريع، أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلادها للتعبير عن مخاوف بالغة وعميقة بشأن الطريقة التي تم بها التعامل مع الناشطين، وخاصة المواطنين النيوزيلنديين الثلاثة الذين كانوا ضمن أفراد الأسطول.

وصرح وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بأن بلاده تتوقع من إسرائيل الالتزام الكامل بتعهداتها القانونية الدولية، مؤكدا أن استدعاء السفير يأتي لنقل هذه المخاوف بشكل مباشر ورسمي لضمان سلامة مواطنيهم. وأشار بيترز إلى أن هذا التصرف ليس غريبا على الوزير بن غفير، مذكرا بأن نيوزيلندا كانت قد فرضت عليه سابقا حظرا على السفر نتيجة تقويضه المتعمد لجهود السلام وأمن المنطقة وعمله الدؤوب على تدمير أي آفاق لتحقيق حل الدولتين.

واعتبر بيترز أن المشاهد التي بثها الوزير تعد دليلا إضافيا دامغا على صحة الموقف النيوزيلندي وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشخصيات التي تروج للعنف والتمييز. إن هذه الواقعة تسلط الضوء مرة أخرى على حالة الاحتقان العالمي المتزايد تجاه السياسات الإسرائيلية في التعامل مع المبادرات الإنسانية الموجهة لكسر الحصار عن غزة. فأسطول الصمود لم يكن مجرد محاولة لكسر الحصار المادي، بل كان رسالة سياسية وأخلاقية تهدف إلى تذكير المجتمع الدولي بالمعاناة الإنسانية المستمرة داخل القطاع.

إن تحويل عملية الاعتقال إلى مادة للعرض والاستعراض من قبل مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية يعكس توجها خطيرا نحو تشريع العنف والمهانة ضد النشطاء السلميين الذين يطالبون بحقوق الإنسان. ومع تزايد الضغوط الدولية والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبقى التساؤل قائما حول مدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في ظل استمرار هذه الانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة والتي تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية





