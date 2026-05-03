غضب في بنفيكا وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل.. وتتويج بورتو بطلاً للدوري البرتغالي

أثار التحكيم غضب مسؤولي بنفيكا في مباراتهم أمام فاماليساو، بينما حسم بورتو لقب الدوري البرتغالي. كما تشهد الدوريات الأوروبية تطورات أخرى مثيرة.

شهدت مباراة فاماليساو و بنفيكا قرارات تحكيمية أثارت استياء مسؤولي فريق العاصمة (إ. ب. أ) بينما تُوج بورتو بطلاً للدوري البرتغالي لكرة القدم، هذا الموسم. الغضب سيطر على مسؤولي الغريم التقليدي بنفيكا ، عقب لقائه مع مضيفه فاماليساو، الذي انتهى بالتعادل 2 - 2، السبت.

هذا التعادل يعقد من سعي بنفيكا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم الحالي، حيث يوجد الفريق في المركز الثاني، المؤهل للمسابقة القارية، متفوقاً بفارق 3 نقاط على سبورتنغ لشبونة، صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف جيماريش، الاثنين، في المرحلة نفسها. واشتكى بنفيكا من عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، وركلة جزاء أخرى احتسبت ضده بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار)، بالإضافة إلى طرد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 55.

أثارت تلك القرارات غضب مسؤولي الفريق لدرجة دفعت النادي للتعبير عن استيائه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رسالة ساخرة، حيث كتب: «بنفيكا يهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة للحكم غوستافو كوريا وبقية طاقم التحكيم». ولم يخف روي كوستا، رئيس النادي، استياءه الشديد مما حدث في فاماليساو، حيث قال: «أود أن أعرب عن غضبي وغضب جميع مشجعي بنفيكا لما حدث اليوم. لا أعتقد أنكم بحاجة للموافقة على جميع اللقطات الحاسمة في هذه المباراة، والتي كانت غير مقبولة على الإطلاق».

أضاف كوستا: «لا يحق لأحد تحديد الفائزين بالبطولات أو المتأهلين لدوري أبطال أوروبا، باستثناء اللاعبين والمدربين في الملعب. ما حدث اليوم كان كذلك تماماً. ما فعله الحكم، ما قام به هذا الرجل اليوم، هو محاولة منع بنفيكا من التأهل لدوري أبطال أوروبا». في سياق آخر، يواجه الدوري الهولندي لكرة القدم إمكانية إعادة عدد كبير من المباريات استناداً إلى القرار القضائي المرتقب الاثنين، وذلك على خلفية إشكالية تتعلق بوضع اللاعبين.

وتُوّج أو إف آي كريت بلقب كأس اليونان للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير على باوك بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء السبت في مدينة فولوس. وحقق بنفيكا فوزاً كبيراً على ضيفه موريرينسي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرتغالي لكرة القدم. وتأهل سبورتنغ لشبونة إلى نهائي كأس البرتغال، بعدما تفوق على بورتو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن الدور نصف النهائي.

كما أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضجة واسعة الخميس الماضي بعد الإعلان عن شرائه فريق كورنيا، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني. وفي الدوري الإيطالي، اكتفى بولونيا بتعادل باهت على أرضه أمام كالياري 0 - 0، الأحد، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفشل بولونيا في التسجيل للمباراة الرابعة توالياً، لكنه تجنب على أقله الهزيمة الرابعة توالياً.

ودخل بولونيا مواجهة الأحد، وهو في المركز التاسع، بينما حلَّ كالياري الـ16 على ضيفه، وهو بحاجة إلى الفوز لضمان البقاء حسابياً في دوري الأضواء. وبتعادله السابع للموسم، رفع بولونيا رصيده إلى 49 نقطة وتقدَّم مؤقتاً إلى المركز الثامن بفارق نقطة أمام لاتسيو الذي يلعب الاثنين مع كريمونيزي، بينما رفع كالياري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ16 بفارق 9 نقاط عن كريمونيزي الـ18.

وحُسِمت حتى الآن هوية فريقين هابطين إلى الدرجة الثانية، هما بيزا الأخير، وفيرونا الـ19 بعد خسارة الأول أمام ليتشي الـ17، بنتيجة 1 - 2، الجمعة، في افتتاح المرحلة. ويلعب في ختام أمسية الأحد إنتر مع ضيفه بارما، وفي حال تجنبه الخسارة سيحسم اللقب لصالحه، بعد تعثر نابولي الثاني وبطل الموسم الماضي، أمام مستضيفه كومو 0 - 0 السبت.

وفي ألمانيا، طالب أولي فيرنر، المدير الفني لنادي لايبزغ، بضرورة توضيح القواعد المنظمة لعمل صبية جمع الكرات، وذلك بعد الهدف الافتتاحي الذي سجله باير ليفركوزن في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 - 1 أمس السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بنفيكا بورتو الدوري البرتغالي التحكيم دوري أبطال أوروبا الدوري الإيطالي الدوري الألماني ليونيل ميسي

United States Latest News, United States Headlines