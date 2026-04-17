غضب إسرائيلي واسع وفشل حكومي.. وقف إطلاق النار في لبنان يثير انتقادات حادة

انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية وقيادات المستوطنات الشمالية بشدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع لبنان، واصفين إياه بالفشل والإهانة والاستسلام لإيران، فيما تشير التطورات إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام جميع الأطراف بالهدنة المعلنة.

عمت حالة من الاستياء والغضب بين أوساط المعارضة ال إسرائيل ية ورؤساء سلطات المستوطنات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام. وصف رئيس المعارضة ال إسرائيل ي يائير لابيد، في بيان مقتضب، هذا الإعلان بأنه فشل جديد لحكومة نتنياهو، مؤكداً أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع مع لبنان يكمن في إزالة التهديد الذي يواجه البلدات الشمالية بشكل نهائي، وهو ما لن يتحقق إلا بقيادة حكومة جديدة.

من جانبها، كشفت القناة الإسرائيلية 12 أن وزراء الكابينيت لم يكن لديهم علم بوقف إطلاق النار إلا من خلال وسائل الإعلام، وذلك بينما كانوا ينتظرون دعوة لمحادثة هاتفية طارئة مع نتنياهو. جاءت ردود الأفعال من الشمال غاضبة، حيث اعتبر رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية الحدودية أن وقف إطلاق النار ليس انتصاراً بل هو إهانة واستسلام كامل لإيران. وقد أعلن رؤساء مجالس المستوطنات الشمالية عن نيتهم رفع الأعلام البيضاء، كإشارة رمزية لاستسلام حكومة نتنياهو. علق رئيس المجلس الإقليمي "مروم هاغليل"، عميت سوفر، بأن ربط الرئيس ترامب بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية بمثابة حكم بسنوات أخرى من التهديد المستمر على سكان الشمال. وأشار إلى أنهم يفضلون المعاناة المؤقتة مع زوال التهديد، بدلاً من فترة هدوء وهمية تقوض مسار الأمن وتؤدي إلى كارثة قادمة. من جهته، صرح دود أزولاي، رئيس مجلس متولا وعضو حزب "إسرائيل بيتنا"، بأن سكان الشمال شعروا بالخيانة مجدداً، مشيراً إلى أن هذا الشعور تكرر في الماضي وما زال مستمراً. وأوضح أن إعلان الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار يكشف مدى انفصال رئيس وزراء إسرائيل عن الشعب وواقع سكان الشمال. تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان ترامب لوقف إطلاق النار، والذي يأتي في سياق جهود أمريكية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، تخللتها اتصالات ومباحثات دبلوماسية في واشنطن. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه جنوب لبنان بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، مؤكداً على التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب، الذي وصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل". وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستحتل مواقع استراتيجية خلال فترة الهدنة، على أن يتم عقد اجتماع حكومي لاحق لمناقشة التفاصيل. في تطور لاحق، أعلن الجيش اللبناني فجر يوم الجمعة عن تسجيل خروقات إسرائيلية منذ بدء الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس. وأفادت مراسلة RT مساء الخميس بانقطاع التيار الكهربائي عن غرب كرميئيل بقضاء عكا، جراء رشقة صاروخية أطلقها حزب الله. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس ترامب، تمهيداً لمفاوضات قد تسفر عن سلام دائم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منصات إطلاق قذائف صاروخية أطلق منها حزب الله باتجاه بلدات الشمال مساء الخميس. بدوره، أعلن حزب الله اللبناني مساء الخميس استهدافه لمنصات ومواقع للجيش الإسرائيلي قبل إعلان وقف إطلاق النار. وأكد النائب البارز في حزب الله، حسن فضل الله، مساء الخميس، أن الحزب تم إبلاغه بوقف إطلاق النار قصير الأجل الذي أعلنه الرئيس ترامب. وأكد فضل الله لاحقاً أن التزام الحزب بالهدنة المعلنة مرهون بالتزام إسرائيل بوقف جميع الأعمال القتالية. في غضون ذلك، أفادت مراسلة في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة جداً على مناطق جنوب وشرق البلاد، رغم إعلان الرئيس ترامب عن وقف لإطلاق النار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء الخميس وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (منتصف الليل بالتوقيت المحلي). من جانبها، اعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هو مؤشر على "خضوع مزدوج" من قبل الرئيس ترامب لإيران





