غزو القوارض والحشرات يفاقم مأساة النازحين في مخيمات غزة

يعاني النازحون في غزة من انتشار واسع للقوارض والحشرات داخل خيامهم، مما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية في ظل غياب تام لمقومات النظافة ومواجهة التحديات الإنسانية الكارثية.

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بشكل متسارع مع استمرار تدهور الظروف البيئية والصحية داخل المخيمات المكتظة، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين كابوساً يومياً يتمثل في انتشار غير مسبوق للقوارض والحشرات. ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، توفرت بيئة خصبة لتكاثر هذه الآفات وسط أكوام النفايات والركام المتراكم، مما حول الخيام إلى بؤر للأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الأطفال وكبار السن على حد سواء، في ظل غياب شبه تام لأدوات المكافحة والتعقيم الأساسية.

ويروي النازحون قصصاً مأساوية عن تعرض أطفالهم للعض من قبل الجرذان أثناء نومهم، وهو ما يضطر العائلات للبقاء في حالة يقظة دائمة لحماية أطفالهم. تشير التقارير الأممية إلى أن حوالي 1.7 مليون شخص لا يزالون يعيشون في ظروف نزوح قاسية للغاية، حيث تفتقر المخيمات لأدنى مقومات النظافة الشخصية، كما تسبب انتشار الطفيليات والبراغيث في تفشي أمراض جلدية حادة بين الأطفال، وسط عجز القطاع الصحي عن تقديم العلاج اللازم نظراً لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وتؤكد الشهادات الميدانية أن الأضرار لم تقتصر على الجانب الصحي، بل طالت الأمتعة والملابس والمؤن الغذائية القليلة التي يمتلكها النازحون، مما يضاعف من حجم الخسائر المعيشية والنفسية. من جانبها، تحذر السلطات المحلية والبلديات من كارثة بيئية أوسع نطاقاً، حيث يتزامن تكدس النفايات مع تهالك البنية التحتية وتسرب مياه الصرف الصحي إلى أماكن تجمع الخيام. ورغم محاولات المنظمات الدولية تسليط الضوء على هذه الأوضاع، إلا أن القيود المفروضة على المعابر وتأخر وصول المساعدات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر البيئية يبقيان النازحين رهينة للظروف المناخية القاسية والانتشار الواسع للحشرات. ومع استمرار الأزمات السياسية والإنسانية، يجد سكان غزة أنفسهم في مواجهة معركة صامتة ضد الأوبئة، تضاف إلى سجل معاناتهم الطويل، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وتوفير حلول جذرية تضمن كرامة النازحين وتوفر الحماية الصحية لهم من هذا الغزو البيئي الذي يهدد حياتهم في خيامهم المتهالكة





