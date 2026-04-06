غزة: غارات إسرائيلية تودي بحياة عشرات الأشخاص وتصاعد العنف

شهد قطاع غزة تصاعدًا في العنف مع غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة العشرات، ووزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا. تقارير عن استهداف مدنيين ووزير الحرب الأمريكي يتوقع تصعيدًا في العمليات.

شهد قطاع غزة يوم الاثنين تصاعدًا جديدًا في العنف، حيث استشهد ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيل ية استهدفت منطقة خارج مدرسة كانت تؤوي نازحين. وقد وقعت الغارة في خضم اشتباكات عنيفة شرق مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة ، حيث أطلقت طائرات مسيرة إسرائيل ية صاروخين على المنطقة، مما أدى إلى سقوط ال ضحايا . وقد تفيد هذه الأحداث المأساوية في سلسلة الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في القطاع، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل.

\إلى جانب الغارة الجوية، أفادت مصادر محلية عن استهداف قوات الاحتلال لمركبتين على شارع صلاح الدين بالقرب من بلدة القرارة، مما أسفر عن استشهاد مواطن من مخيم البريج وإصابة أربعة آخرين، من بينهم موظف في منظمة الصحة العالمية. كما استهدفت قوات الاحتلال دراجة كهربائية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد طفل. هذه الهجمات تعكس استمرار العنف وتجاهل أرواح المدنيين، وتزيد من معاناة السكان في قطاع غزة.\أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,302 شهيدًا و172,090 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء و17 إصابة. كما أشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار المؤقت في 11 أكتوبر الماضي إلى 723 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,990، فيما تم انتشال 759 جثمانًا. وتُظهر هذه الأرقام المروعة حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إلى جميع الضحايا بسبب استمرار القصف والحصار.\وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن وزير الحرب الأمريكي أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، مما يثير مخاوف بشأن تصاعد الصراع الإقليمي وتداعياته على المنطقة بأسرها. هذه التصريحات تزيد من القلق بشأن الوضع المتوتر بالفعل، وتدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لإنهاء العنف وحماية المدنيين





