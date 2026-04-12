غزة: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة.. والجيش الإسرائيلي يستعد للحرب مع إيران

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن سياسة تجويع إسرائيلية بحق السكان، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي للحرب مع إيران.

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة ضد سكان القطاع، وذلك من خلال تقييد إمدادات ال دقيق بشكل كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على توفير الخبز، المادة الغذائية الأساسية للمواطنين. وأوضح المكتب في بيان له أن الاحتياج اليومي من ال دقيق في القطاع يبلغ حوالي 450 طنا، في حين أن الكميات المتوفرة لا تتجاوز 200 طن، مما يعكس أزمة حادة يعاني منها السكان.

وأشار البيان إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا خطيرا في إنتاج الخبز، نتيجة لنقص الدقيق، في ظل استمرار إسرائيل في تضييق الخناق على إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع. ولم تتجاوز الكميات التي سمح بدخولها 38% مما كان يدخل قبل اندلاع الحرب، على الرغم من الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يوميا بموجب البروتوكول الإنساني، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به إسرائيل، مما فاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في معاناة كبيرة للسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات. وأضاف البيان أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير مع توقف المطبخ المركزي العالمي عن تقديم الدعم بالدقيق، والذي كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طنا يوميا، بالإضافة إلى تقليص برنامج الغذاء العالمي لكميات الدقيق من 300 إلى 200 طن يوميا. كما توقفت مؤسسات أخرى عن دعم إنتاج الخبز والدقيق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. وأوضح المكتب أن حوالي 30 مخبزا فقط تعمل حاليا في قطاع غزة، وتنتج حوالي 133 ألف ربطة خبز يوميا (حوالي 2 كيلوغرام)، منها 48 ألفا توزع مجانا و85 ألفا تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع. ومع ذلك، فإن هذه الكميات لا تغطي الاحتياجات الفعلية للسكان، والبالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية بعد أن حولتهم الحرب والإبادة الجماعية إلى فقراء، وفقا لبيانات البنك الدولي. \وحذر مكتب الإعلام الحكومي من المخاطر الحقيقية التي تترتب على توقف الدعم الإنساني المتبقي، بما في ذلك الانهيار الكامل لمنظومة الخبز في القطاع، مما سيعزز سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين. وأكد المكتب على أن استمرار هذه السياسة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المدنيين للخطر، ويتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع.\من جهة أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمر الجيش بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاستعداد أو الأسباب التي دفعت إلى هذه الخطوة، لكنها تأتي في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة والتصريحات المتبادلة بين إسرائيل وإيران





غزة إسرائيل تجويع دقيق حرب إيران إنسانية مجاعة جيش

