غزة: خطر القوارض يهدد النازحين في المخيمات

انتشار غير مسبوق للقوارض والحشرات في مخيمات النزوح بقطاع غزة يهدد صحة النازحين ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية المتردية وتراكم النفايات.

في قطاع غزة ، تجاوز الخطر حدود القصف ليشمل تهديداً خفياً يزحف من تحت الأرض. يعيش النازحون في خيامهم، التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً، في مواجهة انتشار غير مسبوق للقوارض و الحشرات بسبب الظروف المعيشية المتردية والاكتظاظ السكاني.

وقد ارتفعت بشكل ملحوظ حالات الإصابة بعضات القوارض بالتزامن مع تراكم النفايات وتلوث المياه في مخيمات النزوح. تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن هذه المخيمات تعاني من انتشار واسع للقوارض والطفيليات، وفقاً لزيارات ميدانية أجريت في مارس الماضي. أماني أبو سلمية، نازحة في مخيم النادي الرياضي جنوب غزة، وجدت جهاز عرسها الذي طالما حلمت به ممزقاً ومأكولاً من قبل القوارض قبل أيام قليلة من موعد الزفاف.

تقول أماني بحسرة: 'كنت أتباهى بجهازي لصديقاتي قبل يوم، وكل شيء كان جاهزاً. وفي اليوم التالي، سمعت أصوات فئران واكتشفت أن معظم الملابس ممزقة ومأكولة.

' لم تقتصر الخسارة على الجانب المادي، بل امتدت لتشمل الجانب النفسي. وتضيف: 'تعبت كثيراً في تجهيز هذا الجهاز، وكل شيء كان غالياً عليّ، ومع ذلك لم يسلم. كنا نخطط لنقل الأغراض إلى الخيمة ليرى أهل العريس الجهاز، لكن ما حدث كان صدمة كبيرة.

' محاولات الحماية البسيطة داخل الخيام لا تجدي نفعاً، حيث تقول أماني: 'نضع الطوب والخشب طوال الليل، لكن الفئران تجد طريقها للدخول. قبل قليل، ظهر فأر علينا.

' لم يقتصر خطر القوارض على تدمير الممتلكات، بل امتد ليشمل الأجساد المنهكة. باسل الدحنون، 47 عاماً، نازح من بيت لاهيا ويعاني من الفشل الكلوي والسكري، لم يشعر بجرح في قدمه إلا بعد أن أيقظته زوجته، ليكتشف أن فأراً قد نهش إصبعه أثناء الليل. يقول باسل: 'القدم السكرية تحتاج إلى عناية خاصة، لكن الظروف صعبة للغاية. الفئران والبعوض في كل مكان، والخطر يزداد مع اقتراب الصيف.

' ويصف الوضع في المخيمات بأنه لا يطاق، مشيراً إلى أن القوارض والبعوض يهاجمونهم باستمرار، وأطفاله يعيشون في رعب دائم. ويحذر من أن هذه القوارض قد تنقل أمراضاً خطيرة، وأن البعوض يسبب له حساسية شديدة بسبب ضعف مناعته. وقد حذر وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، من تفاقم المخاطر الصحية في غزة بسبب انتشار القوارض، داعياً منظمة الصحة العالمية إلى التدخل العاجل وإدخال مواد مكافحة القوارض. من جهته، يحذر د.

محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، من أن انتشار القوارض أصبح عبئاً كبيراً وخطراً حقيقياً على الصحة العامة، خاصة مع وصولها إلى الطعام والشراب داخل الخيام. ويشير إلى أن سبل المكافحة شبه منعدمة بسبب عدم السماح بإدخال المبيدات اللازمة وضعف الإمكانيات المحلية وتدمير البنية التحتية. وقد سجلت بالفعل حالات إصابة وصلت إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك تزايد واضح في عدد الإصابات، ما ينذر بكارثة إذا لم يتم التدخل سريعاً.

كما يلاحظ ظهور أنواع جديدة من القوارض، مثل 'الجرذ النرويجي'، بأعداد كبيرة، ما يشكل تهديداً حقيقياً. وتتدفق مياه الصرف الصحي بين الخيام، ما يزيد من خطر انتشار القوارض والطفيليات والحشرات الضارة. حجم الركام والأنقاض في غزة يتجاوز 60 إلى 68 مليون طن، ما يعادل 13 هرماً من أهرامات الجيزة، ويشمل ما لا يقل عن 4 ملايين طن من النفايات الخطرة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الأوضاع الإنسانية تتدهور بسبب القيود على إدخال المساعدات وتدمير البنية التحتية، ما خلق بيئة مثالية لانتشار القوارض والأوبئة





