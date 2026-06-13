يؤكد رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغبته في الترشح للأمانة العامة للأمم المتحدة، مستندًا إلى خبرته في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ومهماته النووية في إيران والسعودية، مشددًا على ضرورة الحوار وحل المشكلات بدلاً من النقد السلبي.

أعلن رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، عن رغبته الجادة في الترشح لمنصب الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيان صحفي أقامه في فيينا يوم الجمعة.

وأوضح غروسي أن نهجه في العمل الدبلوماسي سيكون "هادئًا ورصينًا"، بعيدًا عن أسلوب "التوبيخ" الذي ارتبط به بعض زعماء المنظمات الدولية في الماضي. وأضاف أن الأمانة العامة لا ينبغي أن تُنظر إليها كدور "بابا علماني" أو "قاضٍ"، بل كمنصب يهدف إلى حل المشكلات وتخفيف التوترات على الساحة العالمية. وقد شدد المتحدث عن ضرورة الحفاظ على حوار بناء مع كبار الشخصيات السياسية، مؤكدًا أن قدرتها على التوسط في النزاعات تعد عاملاً حاسمًا في تعزيز السلم الدولي.

خلال المؤتمر الصحفي، استند غروسي إلى تجربته في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا كدليل على كفاءته في التعامل مع الصراعات المعقدة. وأشار إلى أن دوره في توجيه جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو تعزيز الأمن النووي قد وفر له خبرات قيّمة في مجال التفاوض وإدارة الأزمات.

وفي إشارة إلى الأزمة الأخيرة في محطة "زابوروجيه" النووية، صرح غروسي بأنه "يجهل مصدر المسيّرة" التي أدت إلى حريق في الوحدة السادسة من المحطة في 5 يونيو، مؤكدًا أن نظام كييف قدم ضمانات بعدم استهداف المرفق. وأضاف أن الوكالة تدرس حالياً إمكانية إرسال مفتشيها لجمع ونقل المواد النووية من إيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

من جانب آخر، قام غروسي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التطورات الأخيرة في البرنامج النووي المدني للمملكة. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على قاعة التوربينات في محطة "زابوروجيه"، معتبرًا أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع النووي السلمي.

كما التقى غروسي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية الموجهة إلى المنشآت النووية السلمية في إيران، مؤكدًا أن الحوار مع طهران لا يزال مستمرًا رغم أن مستوى التعاون يبقى محدودًا. في الختام، أشار المتحدث إلى أن رغبته في تولي الأمانة العامة للأمم المتحدة تستند إلى سجل حافل من الإنجازات في مجال الدبلوماسية النووية وإدارة الأزمات، مؤكدًا أن خبرته الدولية تجعل منه مرشحًا قادرًا على توحيد القوى العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد حظى الإعلان بانتباه واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية، حيث وصفه محللون بأنه "إحدى أبرز الترشيحات" لمنصب قمة المنظمات الدولية في ظل التحديات المتصاعدة على الساحة الدولية





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