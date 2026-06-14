سيكون غرة شهر المحرم 1448 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م، وسيولد هلال الشهر فجر الاثنين 15 يونيو.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن غرة شهر المحرم 1448 هـ فلكياً ستكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م ، موضحاً أن هلال الشهر سيولد فجر الاثنين 15 يونيو، وأن مدة مكثه بعد غروب الشمس تتراوح بين 42 و49 دقيقة في محافظات مصر ، وبين 15 و56 دقيقة عربياً وإسلامياً.

حدّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر موعد غرة شهر المحرم 1448هـ فلكياً بيوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026م، مُعلناً بذلك بداية العام الهجري الجديد. وأوضح المعهد أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرةً عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:56 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15 يونيو 2026م، وهو اليوم المعتمد للرؤية.

وبحسب الحسابات الفلكية، يمكث الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة نحو 40 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، فيما يمتد بقاؤه في سماء القاهرة إلى 47 دقيقة. أما في سائر محافظات جمهورية مصر العربية، فتتراوح مدة بقاء الهلال بعد الغروب بين 42 و49 دقيقة. وعلى الصعيد الإقليمي، تتراوح مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 15 و56 دقيقة، تبعاً لاختلاف المواقع الجغرافية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غرة شهر المحرم 1448 هـ يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م هلال الشهر مصر العالم العربي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مقاعد فارغة في «وادي الحجارة» تعيد جنون أسعار التذاكر للواجهة!في أول أيام كأس العالم 2026، خطفت المقاعد الشاغرة جانبًا من الاهتمام الذي كان يفترض أن...

Read more »

البترون.. الفعالية الأكبر في لبنان لمتابعة مونديال 2026- عرض حفل افتتاح المونديال عبر شاشة ضخمة في مدينة البترون لكرة القدم 2026 | Anadolu

Read more »

مونديال 2026.. حكم نهائي مونديال قطر 2022 يدير مباراة الجزائر والأرجنتينفي افتتاح مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

مونديال 2026.. تعادل تاريخي لقطر أمام سويسرا بالمجموعة الثانيةبهدف لمثله في مستهل مشوار المنتخبين بنهائيات كأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

مونديال 2026.. أستراليا تحقق مفاجأة وتفوز على تركيا بهدفينفي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في القصيم بمشاركة 300 ألف طالبانطلقت اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1447-1448هـ في مدارس منطقة القصيم بمشاركة 300 ألف طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة وأجواء تنظيمية هادئة.

Read more »