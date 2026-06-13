غانا تحتج على كندا لرفضها منح بارتي تأشيرة المشاركة في كأس العالم 2026

أرسلت حكومة غانا مذكرة احتجاج رسمية إلى كندا بسبب رفضها منح تأشيرة دخول للاعب وسط المنتخب الغاني توماس بارتي للمشاركة في كأس العالم 2026، رغم أن اللاعب يدفع ببراءته من تهم اغتصاب واعتداء جنسي. ووصف الوزير الغاني القرار بأنه تعسفي وغير عادل مطالباً بمراجعته.

قدمت حكومة غانا احتجاجاً رسمياً إلى كندا ، إحدى الدول المضيفة ل كأس العالم 2026 ، بسبب رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب وسط غانا توماس بارتي للمشاركة في البطولة.

ويواجه بارتي محاكمة في بريطانيا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي بناءً على ادعاءات من أربع نساء عن حوادث بين 2020 و2022، وهو يدفع ببراءته. ووصف وزير الخارجية الغاني القرار الكندي بأنه تعسفي وغير عادل، مؤكداً أن بارتي لاعب أساسي. وأرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية وطلبت مراجعة القرار، مع احترام سيادة كندا في تطبيق قوانين الهجرة لكنها ترى أن الاعتماد على اتهامات غير مثبتة يثير تساؤلات حول العدالة.

ولن يتمكن بارتي (33 عاماً) من السفر إلى تورونتو لمباراة غانا الافتتاحية ضد بنما في 17 يونيو، لكنه قد يشارك في المباراتين التاليتين ضد إنجلترا وكرواتيا في الولايات المتحدة إذا حصل على التأشيرة. ويقيم منتخب غانا في جامعة براينت في بوسطن





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كأس العالم 2026 توماس بارتي منتخب غانا كندا تأشيرة

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