غانا تعلن تشكيلة كأس العالم 2026 بعد معاناة من الإصابات

بعد تأخير بسبب معالجة الإصابات، أعلن المدرب كارلوس كيروش تشكيلة غانا النهائية لكأس العالم 2026 المكونة من 26 لاعباً، تضم عودة عبد الرحمن بابا وغياب محمد قدوس ومحمد ساليسو بسبب الإصابات. يبدأ المنتخب الغاني منافسات المجموعة الثانية عشرة بمواجهة بنما في 17 يونيو.

كشف منتخب غانا أخيراً عن تشكيلته المشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن اضطر المدرب كارلوس كيروش لتأخير الإعلان الرسمي بسبب معالجة مشكلات الإصابات التي طاردت اللاعبين في اللحظات الأخيرة.

وعقد كيروش مؤتمراً صحفياً مساء الاثنين، قبيل المباراة الودية التي جمعت غانا بمنتخب ويلز في كارديف، لكنه لم يُعلن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً كما كان متوقعاً، وتم الإعلان عنها قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم القوائم. وأكد المدرب البرتغالي المخضرم للصحفيين أن المدافع ألكسندر جيكو تعرض لإصابة خلال التدريبات مطلع هذا الأسبوع، مما استدعى استدعاء الهولندي المولد ديريك لوكاسن بديلاً له.

كما تلقى المنتخب الغاني ضربة قوية بغياب لاعب الوسط محمد قدوس، الذي لم يتعافَ من الإصابة في الفخذ التي تعرض لها في يناير الماضي، والتي تطلبت خضوعه لجراحة، الأمر الذي جعل مشاركته في البطولة صعبة للغاية. بالإضافة إلى غياب المدافع محمد ساليسو لاعب موناكو، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة في الدوري الفرنسي الشهر الماضي.

في المقابل، شهدت القائمة عودة الظهير عبد الرحمن بابا بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كان ضمن قائمة غانا في كأس العالم 2022 لكنه خاض مباراة دولية واحدة فقط منذ ذلك الحين. يبدأ منتخب غانا مشواره في دور المجموعات بلقاء بنما في 17 يونيو بمدينة تورونتو، قبل مواجهة إنجلترا وكرواتيا في مباريات المجموعة الثانية عشرة. وجاءت التشكيلة النهائية كالتالي: حراسة المرمى: جوزيف أنانج (سانت باتريك أتليتيك)، بنجامين أساري (هارتس أوف أوك)، لورنس أتي-زيجي (سانت جالن).

المدافعون: جوناس أدجيتي (فولفسبورغ)، ديريك لوكاسن (بافوس)، جيديون منساه (أوكسير)، عبد المؤمن سليمان (رايو فايكانو)، جيروم أوبوكو (باشاك شهير)، كوجو أوبونج (نيس)، عبد الرحمن بابا (باوك)، أليدو سيدو (رين)، مارفن سينايا (أوكسير). لاعبو الوسط: أوجستين بواكي (سانت إتيين)، عبد الفتاح إيساهاكو (ليستر سيتي)، إليشا أوسو (أوكسير)، توماس بارتي (فياريال)، كواسي سيبو (ريال أوبييدو)، كمال الدين سليمان (أتلانتا)، كاليب ييرينكي (نوردشيلاند).

المهاجمون: برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن)، جوردان أيو (ليستر سيتي)، كريستوفر بونسو باه (القادسية)، إرنست نواما (ليون)، أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)، براندون توماس-أسانتي (كوفنتري سيتي)، إيناكي وليامز (أتليتيك بيلباو). في سياق آخر، فاز منتخب كندا على نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما فجر الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لكأس العالم 2026. سجل الهدفين خوان أوسوريو في الدقيقة 58 وجايدن نيلسون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد شوط أول سلبي من حيث النتيجة رغم presence فرص محددة.

كما واصل الإيطالي فلافيو كوبولي مغامرته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بوصوله إلى دور الثمانية في فئة فردي الرجال، بعد سلسلة انتصارات على الملاعب الرملية. ومن ناحية أخرى، Ferryّقت قوات الأمن المكسيكية تظاهرة للمعلمين الذين اقتحموا مدخلاً لمنطقة المشجعين في العاصمة مكسيكو سيتي، في احتجاج على الظروف المعيشية والوظيفية. كما دشن المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لمشاركته في كأس العالم 2026.

وأكد المهاجم صالح الشهري أن اللاعبين تجاوزوا المرحلة الأولى من التحضيرات ودخلوا المرحلة الحاسمة قبل انطلاق البطولة. يشار إلى أن منتخب السعودية ك líder لمجموعة النساء والتطوير was not mentioned in this context





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غانا كأس العالم 2026 كارلوس كيروش الإصابات تشكيلة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'العدل' تستعرض تطور المنظومة القضائية السعودية في كوالالمبورتُشارك وزارة العدل في جناح المملكة العربية السعودية بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026،

Read more »

رابطة الدوري السعودي تكشف روزنامة موسم روشن 2026-2027 وسط ازدحام محلي وقاري ودوليرابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف روزنامة دوري روشن 2026-2027، بانطلاقة في 13 أغسطس 2026 وختام في 29 مايو 2027، مع 34 جولة خلال 103 أيام و80 يوماً للتوقفات ال

Read more »

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديدأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027.

Read more »

رابطة المحترفين: انطلاق الموسم الجديد.. 13 أغسطسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تضمنت...

Read more »

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 32% وتصل لـ34.9 مليار دولارأعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 (يوليو 2025 - مارس 2026)، حيث بلغت 34.9 مليار دولار.

Read more »

في ظهوره المونديالي الأول.. هل تُحبط الإصابات طموح «النشامى»؟يسجل المنتخب الأردني لكرة القدم ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها...

Read more »