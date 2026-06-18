غانا تحقق فوزًا قاتلًا على بنما في كأس العالم 2026

فاز منتخب غانا على بنما بنتيجة 1-0 في أولى مباريات المجموعة بكأس العالم 2026، بهدف متأخر في الدقيقة 90+5 سجله سي. ييرينكي بتمريرة من ب. توماس أسانتي.

حقق منتخب غانا فوز ًا متأخرًا ومثيرًا على نظيره البنمي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 . أقيمت المباراة على ملعب بي إم أو في مدينة تورونتو الكندية، وسط حضور جماهيري كبير.

جاء هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة حاسمة من اللاعب ب. توماس أسانتي إلى المهاجم سي. ييرينكي الذي لم يتوانَ في هز الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مستهل المشوار المونديالي. ورغم تأخر هدف الفوز، إلا أن المباراة شهدت أداءً تكتيكيًا حذرًا من الجانبين، خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي مع ندرة الفرص الخطرة.

في الشوط الثاني، حاول منتخب غانا تحسين أدائه الهجومي من خلال إجراء عدة تغييرات مبكرة، حيث دفع المدرب باللاعب ل. أتي زيغي في الدقيقة 46، ثم إ. نواماه وك. سليمانا في الدقيقة 58، لتعزيز الخط الأمامي.

على الجانب الآخر، لم يقف منتخب بنما مكتوف الأيدي، بل أجرى تبديلات هجومية أيضًا، بإدخال كول ووترمان وكريستيان مارتينيز في الدقيقة 63، ثم خاميس رودريغيز في الدقيقة 74، سعيًا للسيطرة على مجريات اللعب وترجمة تفوقه في الاستحواذ إلى أهداف. ومع استمرار الضغط البنمي، نجح دفاع غانا في الصمود، مستفيدًا من تنظيم جيد وتمركز سليم، حتى جاء الهجوم المرتد القاتل في الدقائق الأخيرة.

إحصائيًا، أظهرت الأرقام تفوقًا واضحًا لمنتخب بنما في الاستحواذ على الكرة بنسبة 64% مقابل 36% لغانا، كما قدم عددًا أكبر من التمريرات (315 مقابل 172) بدقة بلغت 88% مقارنة بـ 82% لغانا. وفي جانب التسديدات، سجلت بنما ثلاث محاولات مقابل تسديدة واحدة فقط لغانا، كانت هي التسديدة الوحيدة على المرمى والتي انتهت بهدف الفوز. أما الأهداف المتوقعة (xG) فقد كانت 0.13 لبنما مقابل 0.03 لغانا، مما يعكس أفضلية نسبية للفريق البنمي في خلق الفرص، لكن دون ترجمة فعلية.

كما لم تُحتسب أي ركلة ركنية طوال المباراة، مما يشير إلى صعوبة الوصول إلى مناطق الجزاء. في الجانب الانضباطي، حصل لاعبو غانا على بطاقة صفراء واحدة، بينما حصل لاعبو بنما على بطاقتين صفراويتين، مع ارتكاب غانا 3 أخطاء مقابل 6 لبنما. ورغم الأداء المتواضع هجوميًا، نجح منتخب غانا في اقتناص النقاط الثلاث، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهاته المقبلة.

بهذا الفوز، يضع منتخب غانا قدمًا على طريق التأهل للأدوار الإقصائية، بينما يجد منتخب بنما نفسه أمام مهمة صعبة لتعويض الخسارة في الجولات التالية. ويظل أداء منتخب غانا الدفاعي المنظم، إلى جانب الروح القتالية العالية، عاملين رئيسيين في تحقيق هذا الانتصار الثمين، الذي سيبقى في ذاكرة الجماهير الغانية لفترة طويلة.

من جهة أخرى، على الرغم من الخسارة، حصل لاعب وسط بنما أندريس أندرادي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بتقييم 7.5، وذلك لدوره الكبير في وسط الملعب ومحاولاته المستمرة لصناعة الفارق. المباراة كانت بمثابة درس تكتيكي لكلا المنتخبين، حيث أكدت أن السيطرة على الكرة لا تضمن الفوز، وأن التركيز والاستغلال الأمثل للفرص هما مفتاح الانتصارات في البطولات الكبرى.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، يبدو أن المنتخبات الإفريقية عاقدة العزم على ترك بصمة قوية في هذه النسخة، بداية من فوز غانا المثير





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غانا بنما كأس العالم 2026 هدف متأخر فوز

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