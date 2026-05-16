غامبا أوساكا يتربع على عرش آسيا 2 والصدمة تلاحق رونالدو والنصر في الرياض

تفاصيل تتويج غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد هزيمة النصر السعودي، مع تسليط الضوء على ردود الفعل العالمية المصدومة من خسارة كريستيانو رونالدو.

شهد ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لحظات درامية ومؤثرة، حيث توج الفريق الياباني غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2 ، بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة بفريق النصر السعودي بنتيجة هدف دون رد.

هذه المباراة التي كانت تحمل آمالا عريضة للجماهير السعودية وللنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحولت إلى خيبة أمل كبيرة بعدما فشل النصر في ترجمة سيطرته الميدانية إلى أهداف، بينما نجح الفريق الياباني في استغلال فرصته الوحيدة تقريبا عبر اللاعب التركي هوميت الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الثلاثين، ليبقى هذا الهدف هو الفاصل في تحديد هوية البطل القاري في مواجهة اتسمت بالندية والتوتر العالي. من جانبه، أعرب المدرب الألماني يينس ويسينغ، ربان سفينة غامبا أوساكا، عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز التاريخي، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء بطوليا أمام منافس شرس يمتلك أسماء عالمية.

وأكد ويسينغ في تصريحاته عقب اللقاء أن اللحظة الأكثر أهمية كانت عند الدقيقة 98 وصافرة النهاية، حيث كان التوتر في أعلى مستوياته وكان من الممكن أن تتغير النتيجة في أي ثانية. كما أثنى المدرب الألماني على حفاوة الاستقبال التي وجدها فريقه منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، مشيدا بروح الاحترام والترحاب التي أظهرها الجمهور السعودي، ومؤكدا أن فريقه تمسك بأسلوبه التكتيكي المعتاد ولم ينجرف وراء ضغط المنافس، بل ركز على التنظيم الدفاعي المحكم لصد الهجمات المتتالية ومنع الخصم من الوصول إلى الشباك.

وعلى الصعيد العالمي، لم تكن الصحافة الرياضية بعيدة عن هذا الحدث، حيث انصبت أغلب التقارير على حالة الإحباط التي سيطرت على كريستيانو رونالدو وزملائه. فقد وصفت صحيفة آ بولا البرتغالية ما حدث بأنه خيبة أمل في الرياض، مشيرة إلى أن النصر، وبقيادة المدرب خورخي خيسوس، سيطر على مجريات اللقاء وصنع فرصا عديدة، لكنه اصطدم بجدار دفاعي ياباني صلب وبحارس مرمى تألق بشكل لافت وهو أراكي، الذي تصدى لمحاولات خطيرة من جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة ريكورد مشهدا قاسيا لرونالدو وهو يغادر أرض الملعب مباشرة متوجها إلى غرف الملابس، رافضا المشاركة في مراسم التتويج أو استلام ميدالية الوصيف، وهو ما اعتبرته الصحيفة تعبيرا عن الغضب الشديد من هذه النتيجة التي وصفتها بالكابوس الرياضي. أما الصحافة الفرنسية والإسبانية، فقد ركزت على الجوانب الإحصائية والمأساوية للخسارة.

حيث ذكرت صحيفة ليكيب أن النصر أهدر فرصة ذهبية لتحقيق لقبين في يوم واحد، خاصة مع تزايد الضغوط في الدوري المحلي بعد فوز الهلال الذي قلص الفارق إلى نقطتين. وأوضحت الصحيفة أن الإحصائيات كانت لصالح النصر بشكل كاسح، حيث سدد الفريق عشرين كرة مقابل أربع تسديدات فقط للفريق الياباني، إلا أن الفعالية كانت غائبة تماما.

من جهتها، كانت صحيفة آس الإسبانية الأكثر قسوة في وصفها، حيث استخدمت عنوان سقوط مدو لرونالدو، معتبرة أن هذا الهدف الواحد حطم أحلام النجم البرتغالي القارية، وسلطت الضوء على مفارقة مؤلمة وهي أن رونالدو لا يزال عاجزا عن تحقيق أي لقب رسمي مع النصر رغم مرور فترة طويلة على وصوله إلى السعودية وخسارته للعديد من البطولات.

ختاما، تظل هذه المباراة درسا في التكتيك والفعالية، حيث أثبت غامبا أوساكا أن السيطرة على الكرة لا تعني بالضرورة الفوز بالمباراة، بينما يبقى النصر في حالة من البحث عن استعادة توازنه وتدارك خسائره القارية والمحلية في الجولات القادمة، وسط تساؤلات جماهيرية حول أسباب العقم الهجومي الذي أصاب الفريق في مباراة كانت تبدو في المتناول نظرا للفوارق الفنية على الورق، مما يضع الإدارة الفنية أمام تحديات كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق قبل نهاية الموسم





