غالاطة سراي يحسم "كلاسيكو تركيا" بفوز قاطع 3-0 أمام فنربهتشه

حقق غالاطة سراي فوزًا قاطعًا بنتيجة 3-0 أمام فنربهتشه في مباراة "كلاسيكو تركيا"، متصدرًا الدوري التركي الممتاز برصيد 74 نقطة، ويبعده 7 نقاط عن فنربهتشه قبل 3 جولات من النهاية. جاء الفوز بعد أداء قوي من الفريقين، حيث سجل فيكتور أوسيمين وباريش ألبير يلماز ولوكاس توريرا الأهداف. هذا الفوز يقرب غالاطة سراي من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

حقق فريق غالاطة سراي فوزًا قاطعًا في مباراة " كلاسيكو تركيا " أمام فنربهتشه ، بنتيجة 3-0، في الجولة الـ31 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

جاء هذا الفوز في ملعب "رامس بارك"، حيث قدم الفريقان أداءً قويًا ومتنافسًا، لكن غالاطة سراي تمكن من فرض سيطرته في النهاية. رفع هذا الفوز رصيد غالاطة سراي إلى 74 نقطة، متصدرًا الدوري، ويبعده 7 نقاط عن فنربهتشه، صاحب المركز الثاني، قبل 3 جولات من نهاية الموسم. جاء هذا اللقاء بعد خيبة أمل الفريقين في مسابقة الكأس، حيث خرج غالاطة سراي من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام غنتشلربيرليغي بنتيجة 0-2، بينما خسر فنربهتشه أمام قونية سبور بنتيجة 0-1.

بدأت المباراة بقوة، حيث حصل فنربهتشه على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد عرقلة الفرنسي صديقي شريف داخل المنطقة، لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا فشل في تسجيل الهدف، مما منح غالاطة سراي فرصة للضغط. في الدقيقة 40، سجل النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الأول لغالاطة سراي، بعد تمريرة من السنغالي إسماعيل جاكوبس، حيث سجل أوسيمين الهدف برأسه.

في الشوط الثاني، واجه فنربهتشه صعوبات إضافية بعد طرد حارسه البرازيلي إيدرسون في الدقيقة 62، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، مما قلل من فرص الفريق في العودة. استغل غالاطة سراي تفوقه العددي، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عبر باريش ألبير يلماز من ركلة جزاء، بعد ارتكاب المدافع الهولندي جايدن أوستروولدي خطأ ضد يونس أكغون.

وفي الدقيقة 83، حسم الأوروغواياني لوكاس توريرا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث، بعد خطأ من الحارس البديل ميرت غونوك في التعامل مع ركلة ركنية، مما أكمل الفوز الكبير لغالاطة سراي. هذا الفوز يقرب غالاطة سراي من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، بينما يواجه فنربهتشه تحديات في صيانة فرصته في المنافسة على المركز الثاني





غالاطة سراي فنربهتشه الدوري التركي الممتاز كلاسيكو تركيا فكتور أوسيمين

