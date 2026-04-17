غاسبيريني مندهش من تصريحات رانييري.. وغوارديولا يصف مواجهة آرسنال بـ "النهائي"

مدرب روما جان بييرو غاسبيريني يعبر عن دهشته من تصريحات كلاوديو رانييري التي أحدثت توتراً في الفريق، بينما يصف بيب غوارديولا مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام آرسنال بـ "النهائي" الحاسمة لمسيرته في الدوري الإنجليزي.

أعرب مدرب روما ، جان بييرو غاسبيريني ، عن دهشته الشديدة من التصريحات التي أدلى بها كلاوديو رانييري ، مستشار عائلة فريدكين المالكة لنادي روما ، والتي خلقت حالة من التوتر داخل الفريق. وأشار غاسبيريني في مؤتمر صحفي قبل مباراة روما أمام أتالانتا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي ، إلى أن تصريحات رانييري فاجأته بشكل غير متوقع، خاصة وأنه لم يلمس أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بينهما خلال الأشهر الماضية.

وأوضح غاسبيريني أنه حرص على عدم الرد على هذه التصريحات وتجنب إحداث أي ضرر للفريق أو جماهيره. وتأتي هذه التصريحات في سياق توضيحات قدمها رانييري حول تعاقدات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكد أن كل لاعب تم جلبه كان بموافقة المدرب، وأن الهدف كان تحسين الفريق الذي كان على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كما كشف رانييري أن غاسبيريني لم يكن سوى الخيار الرابع لتولي تدريب روما. ويحتل روما حالياً المركز السادس في الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال. وفي سياق آخر، أعرب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتس، عن أسفه لرحيل اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين إلى غلطة سراي التركي. كما رفض مدرب إنتر ميلان، كريستيان كيفو، التكهنات حول تغير أسلوبه خلال موسمه الأول مع الفريق. فيما يستعد يوفنتوس لتمديد عقد لاعبه مانويل لوكاتيلي حتى عام 2030. وفي سياق مختلف، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قمة مرتقبة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصف مدرب السيتي، بيب غوارديولا، المباراة بأنها بمثابة نهائي، مؤكداً أن أي نتيجة سلبية قد تنهي آمال فريقه في المنافسة على اللقب. ويأتي اللقاء في ظل تأخر مانشستر سيتي بست نقاط عن المتصدر آرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة للسيتي. وأكد غوارديولا أن الثقة هي العنصر الأهم في هذه المرحلة، وأن فريقه مستعد لهذه المواجهة. وأضاف غوارديولا أن فريقه لم يكن يتوقع أن يكون في هذا الموقف قبل شهر، لكنه يرى فرصة لتقليص الفارق عندما يواجه آرسنال على أرضه. ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواء حماسية في ظل بيع جميع تذاكرها. كما أعلن غوارديولا عن جاهزية اللاعب نيكو أورايلي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة. ويأتي هذا اللقاء في ظل سلسلة نتائج إيجابية لمانشستر سيتي، الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري منذ منتصف يناير. وأشار غوارديولا إلى أن المباراة ستعتمد على التفاصيل الفردية، وأن فريقه بحاجة إلى التطور المستمر





