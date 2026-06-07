غارة مسيرة تستهدف منشأة تخزين وقود نووي مستنفد قرب تشيرنوبل دون الإخلال بالإشعاع الطبيعي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد قرب موقع تشيرنوبل في أوكرانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية، مما تسبب في أضرار هيكلية كبيرة في مبنى الاستقبال ومكتب الضمانات، لكن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية. Cite الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "بالغ الخسة" وأشار إلى استخدام طائرة شاهد. لم تعلق روسيا، بينما تذكر الوكالة أن الحريق نجم عن الهجوم أُخمِد دون إصابات.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أن غارة ب طائرة مسيرة قرب منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد بالقرب من موقع تشيرنوبل في أوكرانيا تسببت في أضرار هيكلية كبيرة بمبنى استقبال الوقود ومكتب ضمانات الوكالة، لكنها لم تؤدِّ إلى أي تلوث إشعاعي، مع بقاء مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.

وذكرت الوكالة في منشور على موقع إكس أن الواقعة تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى استقبال الوقود، بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود هناك. وقالت الوكالة إن أجهزة المراقبة التابعة لها رصدت أن الضربة ألحقت "أضراراً هيكلية كبيرة لجزء من مبنى استقبال الوقود، بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود هناك". ولاحظ الفريق "أضراراً في واجهة المبنى وجدرانه ودرجه، مع وجود شظايا زجاج محطمة وطوب مكسور وحطام آخر متناثر على الأرض".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القوات الروسية استهدفت عمداً منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد قرب محطة تشيرنوبل للطاقة، في هجوم "بالغ الخسة" لم يؤدِ إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع. وذكرت وكالة الطاقة الذرية الحكومية في كييف (إنرجوأتوم) إن البناية لم يكن بها مخزونات وقود نووي مستنفد وقت الهجوم. وجرى إخماد حريق نجم عن الهجوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

كتب زيلينسكي على منصة إكس "منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية، وضربة روسية بالغة الخسة"، مضيفاً أن روسيا استخدمت طائرة مسيرة من طراز شاهد في الهجوم. وأضاف "حتى الآن، لا توجد قراءات أعلى من المستويات الطبيعية للإشعاع. لكن هناك بالتأكيد زيادة في وقاحة روسيا، التي تجاوزت كل الحدود منذ زمن طويل". لم تعلق Russia علناً على الهجوم المذكور على المنشأة، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من محطة تشيرنوبل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم.

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أطلعتها على الأمر. وفي فبراير 2025، ألحقت طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا أضراراً بقبة للاحتواء فوق مفاعل تشيرنوبل الذي دمره انفجار وانصهار في أبريل 1986. ونفت روسيا مسؤوليتها عن ذلك الهجوم. وتبادلت كييف وموسكو اتهامات بمهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة حاليًا للاحتلال الروسي في جنوب شرق أوكرانيا





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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيرنوبل طائرة مسيرة أوكرانيا روسيا

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