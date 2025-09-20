غارة إسرائيلية تودي بحياة شخص في جنوب لبنان وخرق جديد لوقف إطلاق النار

في تصعيد جديد، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط ضحايا، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وتصاعد التوتر الإقليمي. دعوة من حزب الله إلى السعودية لفتح صفحة جديدة.

في خرق جديد ل وقف إطلاق النار ، استهدفت غارة إسرائيل ية سيارة على طريق عين القصب الخردلي بقضاء النبطية جنوبي لبنان يوم السبت، مما أدى إلى استشهاد شخص من بلدة الخيام وسكان كفر كلا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء ال لبنان ية الرسمية. تسببت ال غارة أيضًا في اندلاع حريق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر ال لبنان ي إلى المكان، دون الإعلان عن حجم الأضرار المادية. هذا الحادث يضاف إلى سلسلة الانتهاكات ال إسرائيل ية المتكررة ل وقف إطلاق النار ، مما يثير القلق بشأن استقرار الوضع في المنطقة.

القصف الإسرائيلي، الذي استهدف السيارة عند كوع عين القصب - طريق الخردلي، يأتي في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، خاصة بعد الغارات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل على خمس بلدات جنوبي لبنان يوم الخميس، والتي ندد بها الجيش اللبناني، محذراً من أن هذا التصعيد يعرقل تنفيذ خطته العسكرية المتعلقة بالانتشار وحصرية السلاح جنوب منطقة نهر الليطاني. هذه التطورات تذكرنا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر 2023، والذي تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين. استمرار هذه الانتهاكات يعرض أرواح المدنيين للخطر ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.\الوضع الأمني المتوتر في جنوب لبنان يتطلب تدخلًا دوليًا لوقف التصعيد وضمان احترام وقف إطلاق النار. وفقًا لبيانات رسمية، خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار أكثر من 4 آلاف و500 مرة، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 273 شخصًا وإصابة 622 آخرين. هذا الرقم المرتفع يعكس حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال قوات الاحتلال تتمركز على 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية. في سياق متصل، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، السعودية إلى فتح صفحة جديدة وتنحية الخلافات وإنشاء جبهة موحدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب سنوات من العداء الذي أثر على علاقة المملكة بلبنان. تأتي هذه الدعوة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، وتعكس الحاجة إلى تعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التهديدات الإقليمية. كانت السعودية ودول خليجية أخرى صنفت حزب الله منظمة إرهابية في 2016، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى إمكانية تحول في المواقف.\في خطوة تعكس التوتر السياسي في المنطقة، انضمت الرياض إلى واشنطن وخصوم حزب الله داخل لبنان في الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح الجماعة. وفي خطاب بثه التلفزيون الجمعة، قال قاسم إن القوى الإقليمية ينبغي أن تنظر إلى إسرائيل، لا حزب الله، على أنها التهديد الرئيسي للشرق الأوسط، واقترح تصفية العلاقات مع الرياض. وأضاف قاسم نؤكد لكم أن سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي، وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان ولا أي جهة في العالم. تصريحات قاسم تعكس موقف حزب الله الرافض للضغوط الإقليمية والدولية، وتؤكد على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي. في المقابل، يتصاعد التوتر مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مما يزيد من احتمالية التصعيد العسكري. الوضع يتطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف العدوان وضمان احترام السيادة اللبنانية، وتوفير الدعم الإنساني للمتضررين من هذه الأزمات. يجب على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول سلمية للصراع. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة





