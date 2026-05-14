غارة إسرائيلية في عربصاليم: مقتل 6 أفراد عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وسيدتان وإصابة 12 آخرين

الغارة التي استهدفت منزل العائلة في بلدة عربصاليم ب قضاء النبطية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وسيدتان و إصابة 12 آخرين وسط رائحة الركام والغبار في بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، تنقل ال حاج فارس فرحات ، بين بقايا منزله المدمر ، محاولًا استيعاب ما جرى لعائلته التي فقد معظم أفرادها في غارة إسرائيلية حوّلت أمسية عائلية هادئة إلى مشهد دموي.

