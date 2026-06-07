غارة إسرائيلية على موقع لبناني على طريق الطرايق تسفر عن مقتل ثلاثة جرّاحين وتثير ردود فعل دولية

قامت القوات الإسرائيلية بضربة جوية على موقع للجيش اللبناني بطريق الطرايق بين النبطية ومرجعيون، وأسفرت عن مقتل ضابطين وجندي. واعتبر المسؤولون اللبنانيون الهجوم عدواناً همجياً، بينما أعربت دول إقليمية عن إدانتها وضرورة التهدئة.

أعلنت قوات الدفاع ال إسرائيل ية عن تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للجيش ال لبنان ي على طريق الطرايق الواصل بين مدينتي النبطية ومرجعيون، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي لبنان ي وإصابة عدد من الجنود الآخرين.

وقد أطلقت العملية في وقت متأخر من مساء الأمس، وشهدت تدخلاً سريعاً من فرق الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وإخلاء المصابين إلى المستشفيات القريبة. أظهرت لقطات الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي خلفته القذائف المتفجرة، حيث انكسرت أجزاء من المركبة المستهدفة وتدمرت هياكل الإمداد المتواجدة في المنطقة.

وصرّح المتحدث باسم الجيش اللبناني أن الهجوم "عدواني وهمجي" ويندرج في سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى عرقلة الجهود اللبنانية لوقف إطلاق النار الشامل وإعادة الاستقرار إلى جنوب البلاد، مؤكداً أن القوات اللبنانية ستظل صامدة وتستمر في الدفاع عن سيادة الوطن. في رد فعل سريع، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وأنها تعكس نية إسرائيل المستمرة لتقويض سيادة لبنان وتعزيز حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إدانةً صريحةً للغارة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكداً أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيداً غير مبرر يهدد أمن واستقرار جنوب لبنان. كما وجهت وزارة الخارجية السعودية بياناً تدين فيه "العدوان المستمر" على الجمهورية اللبنانية وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، مطالبةً المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية والضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتداءات.

على الصعيد الإقليمي، تزامنت الغارة مع زيارة قائد الجيش الإسرائيلي العماد رودولف هيكل إلى باكستان، بدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير، في إشارة إلى تعقيد المشهد الأمني في المنطقة وتداخل المصالح الاستراتيجية بين الدول. وفي الوقت نفسه، تواصلت مساعي المفاوضات في القاهرة لإنقاذ "اتفاق غزة" بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين، وسط توقعات بشأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر في قطاع غزة وتعزيز عملياتها العسكرية.

وتُظهر هذه التطورات تصاعداً واضحاً في التوترات الإقليمية، ما يستدعي دعوات مكثفة من المجتمع الدولي للتهدئة وتفعيل آليات حل النزاعات بشكل سلمي ومستدام





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان غارة جوية الجنوب اللبناني التوتر الإقليمي

United States Latest News, United States Headlines