غارة إسرائيلية تودي بحياة شخص وتثير حريقاً جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية على طريق الخردلي في جنوب لبنان، وتسببت الغارة في اندلاع حريق. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

أفادت وكالة الأنباء ال لبنان ية الرسمية عن استشهاد شخص من بلدة الخيام، يسكن كفر كلا، جراء غارة على طريق الخردلي . وأضافت الوكالة أن الغارة تسببت في اندلاع حريق، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ال لبنان ي إلى الموقع لتقديم المساعدة. وحتى الآن، لم تصدر معلومات تفصيلية حول حجم الأضرار المادية الناجمة عن القصف. وقد سبق أن أفادت الوكالة في وقت سابق من يوم السبت بأن القصف استهدف سيارة في منطقة 'عند كوع عين القصب-طريق الخردلي '، دون تقديم المزيد من التفاصيل الإضافية.

\يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، حيث شهد يوم الجمعة مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين في قضاء النبطية. وقبل ذلك، شهد يوم الخميس غارات جوية مكثفة على خمس بلدات في جنوب لبنان، الأمر الذي أثار استياء الجيش اللبناني الذي ندد بالتصعيد وحذر من أنه يعرقل تنفيذ خطته المتعلقة بالانتشار العسكري وضمان حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عدواناً على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص، وأصابت نحو سبعة عشر ألفاً آخرين. \على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فقد خرقت إسرائيل هذا الاتفاق أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن مائتين وثلاثة وسبعين شخصاً وإصابة ستمائة واثنين وعشرين آخرين، وفقاً لبيانات رسمية. وفي تحدٍ واضح لهذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل خمسة تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود. الوضع الأمني في المنطقة لا يزال متوتراً، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على السكان المدنيين. وتشير التقارير إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة للمتضررين، في حين تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل مستدام للصراع





