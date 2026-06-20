كشفت المديرة الوطنية للاستخبارات الأمريكية السابقة تولسي غابارد عن وثائق سرية تتهم أنتوني فاوتشي بالضلوع في إخفاء معلومات حول منشأ كوفيد-19 والتأثير على التقييمات الاستخباراتية. الوثائق تظهر تمويل فاوتشي لأبحاث فيروسات كورونا في معهد ووهان الصيني وضغوطاً على المحللين الذين رفضوا فرضية المنشأ الطبيعي، بالإضافة إلى إدلائه بمعلومات غير دقيقة أمام الكونغرس. هذه الكشف يهدف إلى تعزيز الشفافية بعد سنوات من الجدل.

أعلنت تولسي غابارد ، المديرة الوطنية للاستخبارات الأمريكية في آخر يوم لها بالمنصب، رفع السرية عن مجموعة غير منشورة سابقاً من المراسلات والوثائق، متهمة الدكتور أنتوني فاوتشي بالتورط في محاولات إخفاء معلومات حول منشأ فيروس كورونا والتأثير على التقييمات الاستخباراتية للجائحة.

وأكدت غابارد أن الوثائق تحتوي على أدلة تظهر موافقة فاوتشي،during فترة رئاسته للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، على تمويل أبحاث فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات بالصين باستخدام أموال أمريكية، وأن هذه الأبحاث تُعد إحدى الفرضيات الم ductلة لتفسير التسرب المختبري المحتمل الذي أدى إلى انتشار كوفيد-19. ووفقاً لبيان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، فإن الوثائق تكشف عن اتصالات بين فاوتشي ومسؤولي استخبارات بشأن تقييمات منشأ الفيروس، وتتضمن مزاعم التعرض لضغوط على محللين اعترضوا على الاستنتاجات الرسمية لصالح فرضية المنشأ الطبيعي.

كما اتهمت غابارد فاوتشي بالإدلاء بمعلومات غير دقيقة أمام الكونغرس عام 2024 بعد نفيه معرفته بمناقشات استخباراتية حول الأبحاث الفيروسية. وأشارت إلى أن المراجعة استمرت عاماً كاملاً واستندت إلى شهادات مبلغين من داخل مجتمع الاستخبارات أفادوا بتهميش الآراء المخالفة وتداعيات مهنية لصاحبها. وذكر البيان أن مراجعة مئات الرسائل الإلكترونية oligiesوجود تواصل مستمر بين خبراء ممولين من المعهد الوطني وجهات استخباراتية تقيّم فرضيات المنشأ، مما يظهر حجم تأثير فاوتشي خلال إدارة الأزمة.

وختمت غابارد بأن نشر الوثائق يهدف لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الكاملة للشعب الأمريكي بعد سنوات من الجدل حول منشأ الفيروس والقرارات المصاحبة للجائحة





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تولسي غابارد أنتوني فاوتشي منشأ كورونا معهد ووهان استخبارات أمريكية

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