عيد الأضحى المبارك: أجواء إيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء روحانية، حيث أوصى الخطباء بتقوى الله والتأسي بنبي الله إبراهيم عليه السلام في التوحيد والتسليم، وأكدوا على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وحثوا على التكافل الاجتماعي وإتمام مناسك الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام و المسجد النبوي في أجواء إيمانية روحانية تعكس عظمة الإسلام وتجسد معاني الوحدة والتكافل بين المسلمين. في المسجد الحرام ، أم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي بدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه، مهنئا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، ومذكرا إياهم بتقوى الله وعبادته والتقرب إليه بطاعته.

وأكد فضيلته أن يوم النحر من أعظم أيام الإسلام وأجلها قدرا، لما اشتمل عليه من عبادات عظيمة ومقاصد إيمانية جليلة، مستشهدا بقول الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). وبين أن هذا اليوم اجتمعت فيه أمهات أعمال الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة، مما يجعله يوما عظيم الفضل والمكانة.

وتناول الشيخ بندر بليلة في خطبته قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، مستعرضا مشهد الامتثال لأمر الله والتسليم المطلق له، حين قال سبحانه: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ). وأوضح أن هذا الموقف يجسد أعظم صور الإيمان والثقة بالله، مبينا أن الله تعالى شرف إبراهيم عليه السلام ورفع مكانته لما عُرف عنه من صدق الإيمان وكمال التوحيد والإخلاص، مستشهدا بقوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) وقوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

ودعا فضيلته المسلمين إلى التمسك بمنهج التوحيد والإخلاص في الأقوال والأعمال. كما شدد إمام وخطيب المسجد الحرام على حرمة الدماء والأموال والأعراض، مستشهدا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)، داعيا المسلمين إلى أداء الحقوق واجتناب الظلم والبغي والعمل على ترسيخ الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى.

وأكد أن شعيرة الأضاحي من أعظم الشعائر التي يتقرب بها المسلمون إلى الله، مستشهدا بقوله تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ)، مبينا أن المقصود الأعظم هو تحقيق التقوى وإحياء معاني البذل والإحسان والتراحم. ودعا الحجاج إلى الحرص على إتمام مناسكهم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي، مؤكدا سماحة الشريعة والتيسير على الحجاج، مستشهدا بحديث: (افعل ولا حرج).

كما حث على اغتنام أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله وشكره، والتوسعة على الأهل والفقراء والمحتاجين وصلة الأرحام، سائلا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي المسجد النبوي أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى يتقدمهم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والطمأنينة.

وعقب الصلاة بدأ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي خطبته بحمد الله والثناء عليه، مهنئا المسلمين بالعيد، داعيا الله بقبول الطاعات ودوام النعم. وقال فضيلته: هنيئا لكم هذا العيد الذي نفحت أزهاره ولاحت أنواره في يوم جليل هو من أفضل أيام الدهر وواسطة عقد هذه الأيام الزهر، أتم الله عليكم بركته وأدام بفضله نعمته وجعل نعمى هذا العيد موصولة بحسن المزيد وهنأكم بعوائد السرور وكفاكم نوائب الشرور وأعاد عليكم أمثاله.

وأوضح أن هذا المشهد البهيج الذي توافدت فيه جموع الحجيج في أزهى صور البهاء والجمال يجسد عظمة هذا الدين الرباني الخالد ويبرز ما يقوم عليه من عقيدة التوحيد الخالص في واحد من أعظم مشاهد الإسلام وهو موقف الحج الأكبر حيث يصدح الحجاج بالتلبية: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). وبين أن الإسلام يقيم البناء الاجتماعي على أسس العدل والرحمة والمعاني الإنسانية الكاملة التي تصلح الفرد وتعزز تماسك المجتمع وتكافله، مستشهدا بقول الله تعالى: (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ). واختتمت الخطبتان بالدعاء للمسلمين بالخير والبركة والقبول





عيد الأضحى المسجد الحرام المسجد النبوي صلاة العيد خطبة عيد الأضحى

