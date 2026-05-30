عيد الأضحى في مناطق سيطرة الحوثيين: النازحون بين الفقر والجوع

عاش النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين عيدًا ثقيلًا في عيد الأضحى المبارك هذا العام، وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية. وتتعرض هذه الفئة إلى مأساة إنسانية معقدة بسبب استمرار الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي في اليمن. وتؤثر هذه الأوضاع على 2.5 مليون شخص، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح إلى الماء والكهرباء والخدمات الطبية. وتتعرض هذه الفئة إلى خطر الجوع الحاد بسبب الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وتواجه المنظمات الإغاثية قيودًا وعوائق شديدة من الحوثيين، مما يحد من البرامج الإغاثية. وتؤكد مصادر أممية أن ربع النازحين يواجهون خطر الجوع الحاد. وتقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، حيث تتصاعد أسعار الأضاحي في مناطق سيطرة الحوثيين. وتؤكد منظمات يمنية محلية أن انخفاض التمويل الإنساني انعكس على أوضاع النازحين، مما دفع إلى المطالبة بدعم استثنائي. وتؤكد الأمم المتحدة من خطر ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين. وتواجه 18.7 مليون يمني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وتوفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عاش ال نازحون في مناطق سيطرة الحوثيين عيدًا ثقيلًا في عيد الأضحى المبارك هذا العام. حيث تفتقر مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى أبسط مقومات الحياة، مما جعل من مظاهر الفرح المرتبطة بالمناسبة حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات النازحة.

في حين استقبل السكان الميسورون العيد بالأضاحي والملابس الجديدة والزيارات العائلية، يعيش النازحون في مخيمات تفتقر إلى الماء والكهرباء والخدمات الطبية. وتتعرض هذه الفئة إلى مأساة إنسانية معقدة بسبب استمرار الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي في اليمن. وتؤثر هذه الأوضاع على 2.5 مليون شخص، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح إلى الماء والكهرباء والخدمات الطبية. وتتعرض هذه الفئة إلى خطر الجوع الحاد بسبب الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وتواجه المنظمات الإغاثية قيودًا وعوائق شديدة من الحوثيين، مما يحد من البرامج الإغاثية. وتؤكد مصادر أممية أن ربع النازحين يواجهون خطر الجوع الحاد. وتقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، حيث تعتمد أسرتها على مساعدات أقارب لتأمين احتياجات الطعام. وتؤكد أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ أشهر، بينما تتصاعد أسعار الأضاحي في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتؤكد منظمات يمنية محلية أن انخفاض التمويل الإنساني انعكس على أوضاع النازحين، مما دفع إلى المطالبة بدعم استثنائي. وتؤكد الأمم المتحدة من خطر ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين. وتواجه 18.7 مليون يمني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وتوفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن





