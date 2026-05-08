عون يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف أعمال التدمير في جنوب لبنان

طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمهجرين.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ، الجمعة، على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، حيث شنت أكثر من 100 هجوم منذ بداية العدوان في 2 مارس/آذار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين على الأقل، بحسب إحصاء لوكالة الأناضول. ومنذ ذلك التاريخ، بلغ عدد القتلى 2727 شخصا، والجرحى 8438، بالإضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، أي ما يعادل خُمس السكان اللبنانيين، حسب أحدث المعطيات.

وفي البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، طالب عون باول بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير والجرف في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. ومن الجدير بالذكر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل/نيسان، تمهيدا لمفاوضات سلام، فيما من المقرر عقد جولة ثالثة من تلك المحادثات الخميس المقبل.

ورغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير قسري لسكان عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يقول إنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله". وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المناطق الجنوبية، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة.

وقد دعت المنظمات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار واحترام حقوق الإنسان، خاصة في ظل المعاناة التي يعانيها المدنيون في لبنان. ومن جانبه، أكد عون على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأعمال سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان. كما دعا إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والسلام في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله، الذي يعتبره الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"، عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل محاولات دولية لتخفيف التوتر بين الجانبين، حيث عقدت عدة جولات من المحادثات في واشنطن، إلا أن الموقف الإسرائيلي يظل متشددا، مما يعيق أي تقدم في المفاوضات.

وفي هذا الإطار، أكد عون على أهمية دور بريطانيا في الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأعمال سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان. كما دعا إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والسلام في المنطقة





