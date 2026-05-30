عون وسلام يبحثان نتائج المباحثات الأمنية في واشنطن ويؤكدان تمسك لبنان بوقف إطلاق النار

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتائج المباحثات الأمنية التي استضافتها الولايات المتحدة بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية، وأكدا تمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وسط خروقات إسرائيلية مستمرة في جنوب البلاد.

التقى الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون، في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث مستفيض حول نتائج المباحثات الأمنية التي استضافتها الولايات المتحدة مؤخراً بين وفود عسكرية من لبنان و إسرائيل .

وأكد الجانبان خلال اللقاء تمسكهما بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أبريل الماضي، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أن عون وسلام استعرضا أيضاً التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، المقررة في الثاني والثالث من يونيو المقبل، والتي ترعاها واشنطن ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الحدودي ومنع أي تصعيد عسكري جديد.

كما ناقش المسؤولان التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من البلدات والقرى في قضائي صور والنبطية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عمليات هدم واسعة للمنازل والممتلكات الخاصة وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير معالم تاريخية ودينية. وأعرب عون وسلام عن قلقهما البالغ إزاء هذه الانتهاكات واتفقا على تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية الفاعلة، لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات والانسحاب الكامل من الأراضي التي تحتلها.

وتناول اللقاء أيضاً أوضاع السكان النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم نتيجة التصعيد الأخير، حيث شدد الجانبان على ضرورة توفير الدعم الإنساني العاجل لهم وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الآمنة. من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وكيلها لشؤون السياسات إلبريدج كولبي استضاف في العاصمة واشنطن وفدين عسكريين من إسرائيل ولبنان بهدف "إطلاق المسار الأمني الداعم للمحادثات الجارية بين البلدين"، مشيرة إلى أن المناقشات أفضت إلى تقدم ملموس سيسهم في توجيه المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه القلق الدولي إزاء التوترات المتصاعدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ودور عبادة. وأبدى المجتمع الدولي استياءه من هذه الانتهاكات، داعياً إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل عاجل لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تكون كارثية على شعوب المنطقة بأسرها





