عون يؤكد أهمية وقف إطلاق النار ويطالب بدعم دولي مع تحذيرات من نفاد المستلزمات الطبية

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون يبحث جهود وقف إطلاق النار مع السفير الأمريكي ويرفض الحديث مع نتنياهو، بينما تحذر منظمة الصحة العالمية من نفاد المستلزمات الطبية في المستشفيات اللبنانية، في ظل دور سعودي محوري في الدفع نحو التهدئة.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون على أهمية جهود وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من عدة أطراف دولية وإقليمية بهدف الدفع نحو التوصل إلى هدنة. وأفاد عون بأنه بحث مع السفير الأمريكي في لبنان دور بلاده في تحقيق هذا الهدف، لكنه رفض الحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الأولوية هي لحماية لبنان وتجنب تصعيد جديد.

في سياق متصل، صدرت تحذيرات شديدة من منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في لبنان، حيث أشارت إلى أن المستلزمات الطبية الأساسية ستنفد في بعض المستشفيات خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعكس هذه التحذيرات تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها لبنان، وتلقي بظلال قاتمة على قدرة القطاع الصحي على مواجهة الاحتياجات الملحة للمواطنين.

ساهمت الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قادتها المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية في الدفع بقوة نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة. كان هذا التطور نتيجة لعمليات اتصال مكثفة قادتها المملكة عبر قنوات متعددة، شملت الأطراف اللبنانية المختلفة، بالإضافة إلى تنسيق وثيق مع الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف احتواء حالة التوتر السائد وتهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة.

عكست تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، بشكل واضح حجم التأثير والدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية في هذا الملف الحساس. أشاد عون بالدور الفعال الذي قام به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، واصفًا الجهود السعودية بـ الحكيمة والمتوازنة. وأكد عون أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في خلق بيئة داعمة للاستقرار في لبنان، وأنها تحظى بتقدير واسع النطاق داخل الدولة اللبنانية.

تُعد هذه الإشادة الرسمية مؤشرًا قويًا على القبول الواسع للدور السعودي، وما يحمله من ثقل سياسي وازن في مسار عملية التهدئة وإيجاد حلول للأزمة. على الصعيد الداخلي اللبناني، ركزت التحركات السعودية بشكل أساسي على تعزيز أواصر التوافق بين مختلف المكونات اللبنانية. تم ذلك من خلال الدفع نحو إيجاد أرضية مشتركة قادرة على تقليص فجوات الخلاف، ودعم خيار التهدئة كمدخل أساسي لا غنى عنه لاستعادة الاستقرار المنشود.

أسهم هذا النهج الاستراتيجي في تهيئة المناخ السياسي الضروري واللازم لإعلان وقف إطلاق النار، خاصة في ظل التعقيدات الشديدة التي يتسم بها المشهد الداخلي اللبناني وتعدد الأطراف التي تملك نفوذًا وتأثيرًا كبيرًا فيه. حظيت هذه الجهود بترحيب وتفاعل إيجابي من قبل شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية بارزة، اعتبرت أن الدور السعودي أعاد التوازن اللازم إلى مسار التعاطي مع الأزمة، وفتح بذلك نافذة أمل نحو مرحلة جديدة ترتكز على خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية كخيار أساسي.

وبرزت في هذا السياق إشادات متعددة بقدرة المملكة العربية السعودية على التواصل الفعال مع مختلف الأطراف اللبنانية، والحفاظ على مقاربة متوازنة تراعي بعناية خصوصية الوضع اللبناني الفريد. على الصعيد الإقليمي، حظيت المساعي السعودية بالقبول والترحيب من قبل الأطراف المعنية، لا سيما في ظل حالة التوترات الأوسع المرتبطة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مما عزز بشكل كبير من فرص نجاح المبادرة السعودية في تحقيق اختراق ملموس على أرض الواقع.

يُنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوصفه خطوة تمهيدية ضرورية لمسار أوسع من الجهود الدولية المشتركة التي تهدف إلى تثبيت الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل. تنطلق المقاربة السعودية من ثوابت راسخة تتمحور حول دعم الشعب اللبناني الشقيق، والوقوف بجانبه في مواجهة كافة التحديات القائمة، مع التأكيد المطلق على أهمية إنهاء التصعيد العسكري، وتفعيل الحلول السياسية المستدامة التي تضمن تحقيق أمن لبنان واستقراره على المدى الطويل.

كما تشدد المملكة العربية السعودية بقوة على ضرورة احترام سيادة لبنان، والالتزام الصارم بالقرارات الدولية ذات الصلة. في هذا الإطار، تبرز الأهمية القصوى للدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الضامنة لأمن البلاد، وأحد المرتكزات الأساسية اللازمة لاستعادة مؤسسات الدولة لفعاليتها المنشودة. ويُعاد التأكيد بقوة على أهمية اتفاق الطائف بوصفه الإطار الجامع الذي يحفظ وحدة لبنان، ويشكل أساسًا صلبًا لأي مسار سياسي مستقبلي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار بعيدًا عن دوائر الصراع والتوتر.

وبينما تتجه الأنظار نحو تداعيات وقف إطلاق النار، تظل الحاجة ماسة للدعم الدولي والإقليمي للبنان في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة التي تهدد بتفاقم الأزمة بشكل أكبر.





