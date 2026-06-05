أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة تلفزيونية أن أمين عام حزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وحمل إيران مسؤولية الأزمات في البلاد، مشددا على سيادة لبنان ورفض التدخلات الخارجية، وخاصة من الحرس الثوري الإيراني.

وجه الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون سلسلة من الرسائل الحادة إلى كل من إيران وأمين عام حزب الله نعيم قاسم ، معتبرا أن قاسم لا يمثل ال لبنان يين، ومتهما طهران باستغلال لبنان لتحقيق مصالح خاصة.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة أجراها عون مع شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الجمعة، حيث تجدد تأكيده على القطيعة مع قيادة حزب الله، قائلا بقوة: "نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني". وللمرة الأولى، انتقل التصعيد من الداخل اللبناني إلى الرسائل الدبلوماسية والسياسية المباشرة الموجهة إلى صناع القرار في طهران، محملا إياهم المسؤولية عن الأزمات التي تعصف بالبلد. وأضاف الرئيس اللبناني: "رسالتي لإيران هي أنكم لا تحاولون مساعدتنا"، مؤكدا أن "اللبنانيين يدفعون ثمن مصالحكم الخاصة".

وفي τι_context من السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، وجهPresident عون رسالة صريحة إلى الحرس الثوري الإيراني قائلا: "على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلدهم". على صعيد أمني، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني اليوم الجمعة لاحتواء إشكال في بلدة البيسارية في قضاء صيدا جنوب لبنان، بسبب توتر أمني حاد تشهده المنطقة.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في الجنوب، في ظل نشر الجيش اللبناني لقواته. من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم يشهد "تحولا هيكليا كبيرا"، في إطار تصريحاته خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، مبينا أن هذه التحولات تؤثر على نظام العلاقات الدولية ككل





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