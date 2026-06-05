عون ينتقد رفض حزب الله للمفاوضات ويؤكد نزوح 20 بالمئة من اللبنانيين بسبب العدوان

في مقابلة مع شبكة سي إن إن، انتقد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمين عام حزب الله نعيم قاسم لرفضه نتائج المفاوضات مع إسرائيل، مشددا على أن الحل الوحيد هو عبر الدبلوماسية. كشف عون أن 20 بالمئة من السكان نزحوا، وأكثر من 3500 قتلوا منذ مارس، داعيا حزب الله إلى فهم أن الشعب اللبناني ليس ورقة تفاوض.

أكد الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية أن 20 بالمئة من ال لبنان يين نزحوا منذ الثاني من مارس بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان .

ووجه عون انتقادا نادرا لأمين عام حزب الله نعيم قاسم عقب رفضه نتائج المفاوضات مع إسرائيل قائلا: "اللبنانيون ليسوا شعب نعيم قاسم". وقد شدد على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن حزب الله وإسرائيل يخوضان حربا لا جدوى منها. كما أعرب عن تفاؤله بوجود فرصة جيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل وتمكين الشعبين من العيش بأمان.

وفي سياق حديثه عن الإجراءات الداخلية، أوضح عون أنه يتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يؤيد المفاوضات ويريد إنهاء الحرب بعد أن شاهد تدمير الجنوب. ولفت إلى أن إيران تستعمل لبنان وحزب الله كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وطالب عون حزب الله بأن يفهم أنه لا يوجد حل آخر للمشكلة سوى الجلوس على طاولة المفاوضات والدبلوماسية.

وتطرق عون إلى أعداد الضحايا، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 لبناني قتلوا بمعدل 13 طفلا كل يوم منذ بداية التصعيد في مارس/آذار، وأكثر من 10 آلاف جريح، وأكثر من مليون نازح يشكلون 20 بالمئة من السكان، مؤكدا أن عائلات بأكملها قد القضاء عليها. جدير بالذكر أنه بعد أربع جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل "إعلان نوايا" يتضمن وقفا كاملا لإطلاق نار حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش الممدد حتى مطلع يوليو/تموز. وقد خلف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس 3558 قتيلا و10870 جريحا و MartinMigration أكثر من مليون نازح





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان حزب الله العدوان الإسرائيلي المفاوضات جوزاف عون

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أخضر الشابات يخسر برباعية أمام مالطا في انطلاقة معسكره الإعداديالمنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا يخسر 4-0 أمام منتخب مالطا في أولى مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي في مالطا، مع مباراة ثانية مرتقبة يوم 6 يونيو لرفع الجاهز

Read more »

تراجع المخزونات النفطية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2004تفاقمت الضغوط على أسواق الطاقة العالمية مع هبوط حاد في المخزونات النفطية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما.

Read more »

دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكريأظهرت دراسة علمية أن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة تصل إلى 20%.

Read more »

صحراء مصر.. اكتشاف عمره 62 مليون سنة يعيد كتابة تاريخ البحاريكشف موقع أحفوري نادر عمره 62 مليون سنة بالصحراء الشرقية في مصر تشكّل أول المجتمعات السمكية الحديثة وأكثر من 20 نوعًا جديدًا من الأسماك، بحسب، بيان نشرته جامعة المنصورة الأربعاء.

Read more »

وزيرة الثقافة الروسية: الأفلام المستوحاة من الحكايات الخرافية تمثل أقل من 20% من الإنتاج الحاليكشفت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا أن الأفلام المستوحاة من الحكايات الخرافية تمثل أقل من 20% من الإنتاج الحالي، متوقعة قفزة قياسية لإيرادات السينما.

Read more »

تسريع إسرائيل لإجراءات استيطانية في الضفة الغربيةكشف معهد أريج الفلسطيني عن تسارع إسرائيل في إجراءات استيطانية في الضفة الغربية تشمل أوامر بتوسيع الاستيطان على 20 ألف دونم وشرعنة إعادة استيطان 3 مستوطنات، مما يهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني

Read more »