عودة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى التدريبات في مدينة أوستن

عاد المنتخب السعودي لكرة القدم إلى التدريبات في مدينة أوستن بولاية تكساس، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من معسكر الإعداد لكأس العالم 2026.

عاد المنتخب السعودي لكرة القدم إلى ال تدريبات في مدينة أوستن بولاية تكساس، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من معسكر الإعداد ل كأس العالم 2026 . تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية والملعب، بينما بدأت المجموعة الأخرى مرانها بتمارين الإحماء وتلاها تمارين التمرير قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية.

شارك اللاعب حسان التمبكتي في التدريبات الجماعية بعدما اكتملت جاهزيته، بينما واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي تحت متابعة الجهاز الطبي. وسيستأنف المنتخب السعودي تدريباته في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 في مدينة أوستن





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منتخب السعودية لكرة القدم كأس العالم 2026 تدريبات في مدينة أوستن

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