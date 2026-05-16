عودة السبيشال وان إلى قلعة سانتياغو برنابيو: جوزيه مورينيو يقود ثورة تصحيحية في ريال مدريد

تقارير تؤكد اتفاق ريال مدريد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق حتى عام 2028 بهدف إنهاء حالة الفوضى الإدارية والفنية وإعادة الهيبة للنادي الملكي بعد موسم بلا ألقاب.

تشهد أروقة نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الترقب الشديد بعد تسريب تقارير صحفية تؤكد وصول المفاوضات بين إدارة النادي الملكي والمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى مراحلها النهائية، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على تولي السبيشال وان قيادة الفريق الأول ل كرة القدم .

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية يمر به النادي، بعد موسم كارثي بكل المقاييس، شهد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الإسباني، مما جعل ريال مدريد ينهي موسمه دون تحقيق أي لقب رسمي للمرة الثانية على التوالي، وهي سابقة تثير غضب الجماهير وتضع ضغوطا هائلة على الإدارة الرياضية للنادي. وبحسب ما نقلته التقارير، فإن ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد إقالة تشابي ألونسو في شهر يناير الماضي، سيغادر منصبه ليفسح المجال لمورينيو.

وقد أعرب أربيلوا عن مشاعره تجاه هذه الفترة، مشيرا إلى أنه بدأ مسيرته التدريبية في الدرجة الثالثة ويغادر الآن وهو مدرب في الدرجة الأولى قاد مباريات في أعلى مستوى تنافسي وهو دوري أبطال أوروبا. ومن جانبه، أكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة إكس أن ريال مدريد قد حصل على الضوء الأخضر الكامل من مورينيو منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الصفقة من المتوقع أن تكتمل في وقت قريب جدا، وأن مورينيو لم يبدِ أي تردد أو شكوك خلال المناقشات الأولية حول استراتيجية العمل والخطوات المستقبلية لإعادة بناء الفريق وتطوير أدائه الفني.

وتشير صحيفة آس الإسبانية إلى أن الاتفاق قد شمل تفاصيل العقد الذي قد يمتد حتى عام 2028، وهو ما يعكس رغبة النادي في منح مورينيو مشروعا طويل الأمد لإعادة الانضباط والسيطرة على غرفة الملابس التي عانت من حالة من الفوضى والتدهور في العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني. وتزداد هذه الحاجة ملحاحية بعد الأزمات الأخيرة، ومن أبرزها الموقف المثير للجدل للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي صرح بأنه أُبلغ من قبل المدرب أربيلوا بأنه المهاجم الرابع في ترتيب خيارات الفريق، وهو ما تسبب في موجة من الاستياء لدى اللاعب.

ولم يقتصر الأمر على الجانب الفني، بل امتد ليشمل الجانب العاطفي والاجتماعي، حيث رصدت الكاميرات رد فعل والدة مبابي، فايزة العماري، وهي تظهر علامات التأثر والصدمة أثناء تعرض نجلها لصافرات الاستهجان من جماهير سانتياغو برنابيو في مباراة الفريق ضد أوفييدو. إن عودة مورينيو تمثل الفصل الثاني في مسيرته مع الملكي، بعد ولايته الأولى الناجحة التي امتدت بين عامي 2010 و2013، والتي حقق خلالها الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني.

وترى إدارة ريال مدريد أن شخصية مورينيو القوية هي الوحيدة القادرة على إعادة تنظيم الصفوف وفرض النظام داخل الفريق في ظل تدهور الأجواء العامة. ومع ذلك، وبالرغم من التفاؤل الكبير بهذا الاتفاق، إلا أن إدارة النادي تتبع استراتيجية الحذر، حيث بدأت بالفعل في إعداد خطة بديلة وتجهيز خيارات أخرى في حال تعثرت المفاوضات النهائية مع المدرب البرتغالي في اللحظات الأخيرة، لضمان عدم الدخول في موسم جديد دون قيادة فنية مستقرة وقادرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج القارية والمحلية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ريال مدريد جوزيه مورينيو الدوري الإسباني كرة القدم سوق الانتقالات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الـ'يويفا' يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي يورو 2028 و2032كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 'يويفا' عن موعد الإعلان عن مستضيفي بطولتي أمم أوروبا 2028 و2032.

Read more »

غاريث بيل يدعم ملف بريطانيا لاستضافة «يورو 2028»أعلن النجم الويلزي غاريث بيل، الخميس، دعمه ملف بريطانيا وآيرلندا لاستضافة بطولة أمم أوروبا «يورو 2028».

Read more »

النصر يمدد عقد الغنام إلى 2028أعلن نادي النصر السعودي تمديد عقد الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام حتى عام 2028.

Read more »

353 مليار ريال حجم سوق العقارات في السعودية بحلول 2028353 مليار ريال حجم سوق العقارات في السعودية بحلول 2028

Read more »

«يويفا» يكشف مستضيفي يورو 2028 و2032«يويفا» يكشف مستضيفي يورو 2028 و2032

Read more »

غريزمان يوقّع مع نادٍ أمريكيوأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن غريزمان وقع عقداً مع أورلاندو يبدأ في يوليو 2026 ويمتد حتى موسم 2027-2028 مع خيار التمديد لموسم 2028-2029.

Read more »