عودة محطة الفرات العملاقة للخدمة في دير الزور وتحسن الواقع المائي شرق سوريا

أعلنت وزارة الطاقة السورية إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة بكامل طاقتها، مما يعزز توفير المياه لنحو 400 ألف نسمة، بينما يستمر انخفاض الواردات المائية من تركيا وإغلاق بوابات سد الفرات تدريجياً.

تشهد مناطق شرق سوريا تحولات كبيرة في الواقع المائي بعد الارتفاع غير المسبوق في مناسيب نهر الفرات والذي نتج عن زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي.

وقد تمكنت الجهات المعنية من إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400 ألف نسمة. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن العمل مستمر لاستعادة الاستقرار الكامل للواقع المائي في المحافظة، مشيراً إلى أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تمكنت من إعادة المحطة إلى كامل طاقتها بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة وإعادة تجهيز الأجزاء المتأثرة خلال موجة ارتفاع المناسيب.

كما أعيدت محطتا درنج والجلاء إلى الخدمة لتأمين المياه لنحو 50 ألف نسمة إضافية، مما يسهم في تخفيف الأزمة المائية التي عانت منها المنطقة خلال الفترة الماضية. على صعيد متصل، ومع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات إغلاق بوابات المفيض بشكل تدريجي. فقد تم إغلاق البوابة الخامسة من المفيض، مما أدى إلى انخفاض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ولم يتبق من بوابات المفيض العاملة سوى اثنتين فقط.

وأكدت وزارة الطاقة السورية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. وكانت إدارة سد الفرات قد أعلنت في وقت سابق إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب في الثانية.

وتواصل الكوادر الفنية والهندسية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع على طول مجرى النهر. في غضون ذلك، تواصل فيضانات الفرات عبورها إلى الأراضي العراقية، بينما تعمل الفرق السورية على تقييم الأضرار وتقديم المساعدات للمتضررين.

وأظهر تقييم ميداني لفرق الهلال الأحمر العربي السوري أن الأضرار التي خلفها الفيضان في محافظة الرقة طالت نحو 600 عائلة موزعة على عدة مواقع، بينها مخيم البيت اليوناني ومخيم حويجة كدرو في حي الطيار، إضافة إلى مخيمي المحوكية وحويجة زهرة. وأكد منسق فريق المياه في الهلال الأحمر فرع الرقة، محمد الحسين الحمد، أن الفرع تسلم مواد إغاثية مخصصة للأسر المتضررة وبدأ بتوزيعها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية المعتمدة للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر.

كما أعلنت محافظة الرقة عودة محطة مياه شرب معدان إلى الخدمة مجدداً بعد إعادة تركيب معداتها التي تم تفكيكها احترازياً لحين استقرار منسوب نهر الفرات، مما يعيد الأمل للسكان في تحسن الخدمات الأساسية بعد فترة من القلق والتوتر بسبب الفيضانات. تعتبر قضية المياه في سوريا من أبرز التحديات التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والاعتماد على الموارد المائية العابرة للحدود. ويعد نهر الفرات شريان الحياة لشرق سوريا، حيث يعتمد عليه ملايين السكان في الزراعة والشرب والصناعة.

ومع تحسن الوضع المائي مؤقتاً بفضل الإطلاقات التركية، تسعى الحكومة السورية إلى تنفيذ مشاريع استباقية لتحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد. وقد أكد وزير الطاقة على استمرار العمل لاستعادة الاستقرار الكامل للواقع المائي في دير الزور والمحافظات الأخرى، مع التركيز على صيانة المحطات وشبكات التوزيع. كما تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم الدعم الفني والإغاثي للمناطق المتضررة من الفيضانات.

ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق كميات كافية من المياه بشكل مستدام، في ظل عدم استقرار الاتفاقيات المائية مع دول المنبع





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الفرات سوريا مياه دير الزور فيضان

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضبط 400 ألف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية بالرياض | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 400 ألف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية بالرياض ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف.

Read more »

كيمانول تسدد قروضاً بقيمة 400 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةكيمانول تسدد قروضاً بقيمة 400 مليون ريال أعلنت شركة كيمائيات الميثانول، سداد القروض البالغة قيمتها 400 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والتي

Read more »

55 عائلة أبيدت في غزة.. ومقتل 400 فلسطيني بيوم واحدأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا قتلوا خلال اليوم الماضي، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.مقتل 400 شخصووفقا لبيانات الوزارة، فقد قتل

Read more »

انطلاق معرض 'إبداع جدة 2024' بمشاركة 400 مشروع بحثيتخطى عدد المشاريع 400 مشروع بحثي قدمها 400 طالب وطالبة في 23 مجالًا علميًا.

Read more »

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال تجاوز مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال،

Read more »

«مونديال ألعاب القوى»: ماكلولين ليفرون تخوض تحدياً جديداًستقوم سيدني ماكلولين ليفرون بانعطافة جريئة في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر؛ إذ ستشارك في سباق 400 متر بدلاً من 400 متر حواجز.

Read more »