عودة الإنترنت إلى إيران بعد ثلاثة أشهر من الحجب الشامل خلال الحرب

بعد حجب استمر نحو ثلاثة أشهر، عاد عشرات الملايين من الإيرانيين إلى الوصول للإنترنت العالمي. الحجب، الأطول في التاريخ الحديث، فُرض أثناء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأثار انتقادات واسعة بسبب تأثيره على الاقتصاد والحياة اليومية. رغم عودة الخدمة، تظل هناك مخاوف من استمرار التقييد، كما أن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي العالمي ما زالت سارية.

تمكن عشرات الملايين من ال إيران يين من الوصول إلى الإنترنت للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد أن تحركت السلطات لإنهاء حجب فرضته ظروف الحرب وأبقى معظم البلاد خارج الشبكة، متسبباً في تدمير أعمال تجارية عديدة.

وقال وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي في بيان عبر منصة إكس: "شعب إيران يستحق تواصلاً حراً ومستقبلاً مشرقاً واقتصاداً ديناميكياً، وخدمة هذا الشعب العظيم هي طريقة لتكريم الإرث الأبدي لإيران.

" ووصفت المجموعة حجب الإنترنت في إيران بأنه "أطول انقطاع وطني للإنترنت في التاريخ الحديث"، محذرة من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إعادة الخدمة ستستمر بشكل دائم. وقال أحد سكان طهران لصحيفة ذا ناشيونال: "الجميع تقريباً عادوا إلى الإنترنت. الواي فاي عاد أمس بعد الظهر، والإنترنت عبر الهاتف عاد الليلة الماضية. بالنسبة لي السرعة بطيئة جداً، لكن آخرين لديهم سرعة جيدة.

" ومنذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، لم يتمكن معظم سكان إيران البالغ عددهم 90 مليون نسمة من الوصول إلى الإنترنت العالمي، واقتصر الأمر على شبكة داخلية خاضعة لرقابة مشددة، سمحت باستمرار بعض الخدمات مثل البنوك والتوصيل. وأثار الحجب الحكومي انتقادات واسعة من الإيرانيين والمجتمع الدولي، خصوصاً خلال أسابيع القصف الأعنف في بداية الحرب، حين حدّ من قدرة الإيرانيين على الاطمئنان على ذويهم.

وشبّه أحد سكان طهران عودة الإنترنت بلص يعيد شيئاً مسروقاً ثم ينتظر من الضحية أن تشكره، مضيفاً أن السلطات "أرادت فصلنا تماماً عن الشبكة، لكن الشعب لن يقبل بذلك أبداً.

" وجاء الحجب خلال الحرب بعد إغلاق استمر أسابيع أثناء احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في يناير، تم قمعها بالقوة، ما يعني أن الإيرانيين أمضوا معظم هذا العام دون اتصال حقيقي بالإنترنت. وحتى قبل ذلك، كانت مواقع مثل تويتر وإنستغرام محجوبة داخل البلاد، فيما قالت نت بلوكس إن القيود لا تزال قائمة "لكن يمكن تجاوزها.

" ولطالما استخدم الإيرانيون شبكات VPN لتجاوز القيود، وتمكنوا عبرها من الوصول إلى مواقع محظورة مثل إنستغرام. وقال أحد سكان جنوب إيران الأربعاء إن شرائح الاتصال العادية تعمل حالياً مع VPN يسمح بالدخول إلى المواقع المقيدة. خلال الحرب، تمكن بعض الإيرانيين، بينهم مسؤولون حكوميون حصلوا على ما يعرف بـ"شرائح الاتصال البيضاء"، من الوصول إلى الإنترنت رغم الحجب، ما أثار انتقادات بأن طهران قطعت الإنترنت عن غالبية السكان للتحكم بالرواية المتعلقة بالحرب.

كما استخدم آخرون إعدادات VPN معقدة ومكلفة للوصول إلى الشبكة، بينما طرحت شركات الاتصالات شرائح "إنترنت برو" المخصصة لأصحاب الأعمال. على منصة إكس، في أول منشور له منذ 25 فبراير: "تحية لشعب إيران الذي صمد ورفض الخضوع لإهانة الإنترنت المميز، حتى نتمكن جميعاً من العودة إلى هنا معاً.

" كما كتب عامل في مؤسسة خيرية، في أول منشور له منذ 28 فبراير، أنه افتقد التواجد على الإنترنت لكنه "لم يكن مستعداً لقبول إذلال وقمع الإنترنت الطبقي من أجل الاتصال بالشبكة. " وأضاف ساخراً: "لا أستطيع التوقف عن الضحك كلما قلت عبارة 'إنترنت برو'. إنها مجرد وسيلة لبعض مزودي الخدمة مثل إيرانسل لجني الأموال.

" وكان أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون على التسويق والمبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بين الأكثر تضرراً، إذ لم يعد العملاء قادرين على الوصول إليهم، كما ضاعت سنوات من العمل لبناء الظهور عبر الخوارزميات ومحركات البحث. وقالت غرفة التجارة الإيرانية الشهر الماضي إن الخسائر المباشرة الناتجة عن الحجب تراوحت بين 30 و40 مليون دولار يومياً، في وقت يعاني فيه الإيرانيون بالفعل من تضخم مرتفع وفقدان الوظائف.

كتب متجر إلكتروني لبيع مستلزمات الزراعة في طهران عبر إكس الأربعاء: "أمضينا سنوات من حياتنا وشبابنا في العمل، لكنهم أعادوا كل شيء إلى نقطة الصفر.

" وأضاف: "الحقيقة أن إنشاء مشروع إلكتروني في بلد مثل إيران لا معنى له إطلاقاً. " وتأتي استعادة الإنترنت بينما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، في ظل وقف إطلاق نار هش قائم منذ 8 أبريل. يبرز تأثير الحجب الطويل على الاقتصاد الإيراني حيث عانى قطاع الأعمال السيبرانية من خسائر فادحة، كما أسفر عن عزل المجتمع الدولي وعرقلة الجهود الإنسانية خلال النزاع.

لا تزال هناك مخاوف من استمرار التقييد رغم رفع الحظر الرسمي، حيث يرى مراقبون أن السلطات قد تلجأ مرة أخرى إلى قطع الاتصال في حال تصاعد التوترات. يدور الجدل حول شرائح الإنترنت المميزة التي تم طرحها أثناء الحظر، والتي وصفها النقاد بأنها أداة للتمييز بين المواطنين بناءً على القدرة المالية. تظل الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي العالمي مثل تويتر وإنستغرام مفروضة، مما يحد من حرية التعبير ويقيد الوصول إلى المعلومات.

ورغم عودة الخدمة الأساسية، يتحرى الإيرانيون عن سرعات الاتصال المتغيرة لأنظمة الواي فاي والهاتف المحمول، حيث يبلغ بعضهم عن بطء شديد بينما يتمتع آخرون بجودة أفضل. يسلط الضوء على فشل الدولة في توفير بنية تحتية اتصالات مستقرة وعدالة في الوصول. يحتفل الكثيرون بعودة الخدمة كانتصار للإرادة الشعبية، لكنهم يبقون حذرين من إمكانية تكرار التجربة في المستقبل، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية





