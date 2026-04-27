عودة الحواجب الرفيعة: ترند جديد في عالم الجمال مع توازن بين النعومة والقسوة

يشهد عالم الجمال عودة قوية لأسلوب الحواجب الرفيعة، لكن في صياغة جديدة تختلف تماماً عن ترند التسعينات. هذا الأسلوب يعتمد على رسم الحاجب بخط واضح ومحدد، مع تقليل الكثافة بشكل محسوب، مما يمنح الوجه مظهراً درامياً ومتوازناً بين النعومة والقسوة. ومع ذلك، فهو ليس عملياً للجميع ويطلب دقة عالية في التنفيذ، مما يجعله أكثر ملاءمة للإطلالات الخاصة والتجريبية.

شهدت ساحة الجمال أخيراً، عودة لافتة لأسلوب الحواجب الرفيعة ، لكن بصياغة مختلفة تماماً عن نسختها في التسعينات. هذا الاتجاه لا يعتمد فقط على النحافة، بل على إعادة تشكيل الحاجب بطريقة أكثر حدة ودقة، بحيث يصبح جزءاً من ملامح الوجه الدرامية وليس مجرد إطار له.

النسخة الحديثة من هذا الترند تقوم على رسم الحاجب بخط واضح ومحدد، مع تقليل الكثافة بشكل محسوب، ما يعطي مظهراً أقرب للفن التجريدي من الشكل الطبيعي. الهدف ليس إخفاء الحاجب أو مبالغته، بل خلق توازن بصري بين النعومة والقسوة في ملامح الوجه. هذا الأسلوب يرتبط بشكل مباشر مع عودة المكياج الجريء الذي يعتمد على إبراز العظام والملامح القوية، إذ تُستخدم الحواجب الرفيعة كعنصر يرفع حدة النظرة ويضيف طابعاً «موضوياً» واضحاً، خصوصاً مع الإطلالات الليلية أو التصوير.

لكن في المقابل، هذا الترند ليس عملياً للجميع، لأنه يتطلب دقة عالية في التنفيذ، وأي خطأ بسيط في الرسم قد يغير تعبير الوجه بالكامل. لذلك هو أقرب لستايل تجريبي أو تحريري أكثر من كونه خياراً يومياً سهلاً. من ناحية أخرى، يسلط هذا الأسلوب الضوء على التحول في مفاهيم الجمال، حيث أصبح المكياج وسيلة للتعبير الفني أكثر من كونه مجرد تحسين للظهور.

بعض مصممي المكياج يرون أن هذه الحواجب الرفيعة تعكس شخصية قوية ومتمردة، خاصة عند دمجها مع ظلال العيون الداكنة والألوان القوية. ومع ذلك، يفضل بعض الخبراء عدم تبني هذا الأسلوب إلا في المناسبات الخاصة، حيث إن تطبيق الحواجب الرفيعة يومياً قد يضر بصحة الشعر الطبيعي للحاجب ويؤدي إلى ترقق دائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الترند يتطلب صيانة مستمرة، مما يجعله غير مناسب للجميع من حيث الوقت والميزانية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الحواجب الرفيعة قد عادت بقوة في عالم الموضة، حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من العديد من إطلالات المشاهير على السجاد الأحمر. في النهاية، يبقى هذا الأسلوب خيارًا شخصيًا يعتمد على الذوق والمتطلبات الفردية، لكنه بالتأكيد قد وضع بصمته في عالم الجمال الحديث





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines